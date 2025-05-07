賴總統：護理人力政策整備編275億 護病比法制化發展

下周一512為國際護師節，總統賴清德7日以錄影方式為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞。他表示，去年政府啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年275億元的經費，有系統性地解決護理人力問題。大家關心的醫院護病比制度，已經有監測和獎勵措施，未來將朝向法制化的方向發展。

賴總統表示，護理工作是醫療體系重要的一環。今年國際護師節的主題是「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，特別強調護理人員的健康與福祉，對於強化經濟與改善健康體系的重要性。去年520以來，政府持續推動各項政策，希望給護理人員更多的支持，也促進社會的進步發展。

賴總統指出，對於護理人才的留任和投資，政府加強投入資源，從教育、考試、聘用以及薪資改善等角度著手，包括提供獎勵補助、建立合理的照護標準、強化人力增補以及鼓勵AI輔助措施，來改善護理職場環境。

賴總統提到，去年政府已經啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年275億元的經費，系統性地解決護理人力問題，並建立正向的護理職場環境機制。大家關心的醫院護病比制度，目前已經有監測和獎勵措施，未來將朝向法制化的方向發展。

賴總統表示，唯有不斷改善護理職場環境，才能提供民眾更優質的醫療服務，這是政府和護理界共同的目標。在這個過程中，感謝所有護理團體的協助，也期待各位護理師和政府攜手合作，一起打造「健康台灣」，讓民眾更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。