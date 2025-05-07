快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

私人醫院傳承難、社團法人醫院限制多 專家盼修法鬆綁

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」。記者李青縈／攝影
厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」。記者李青縈／攝影

在醫療產業具有高人力、高資本投入的雙重壓力下，私立醫院有傳承、經營等難處，醫療社團法人也有其限制。厚生基金會今舉辦座談會，聚焦醫療社團法人與私立醫院的現況與改看，盼透過修法鬆綁組織限制，引導醫院實現永續經營。

現行醫院分成四類，「公立醫院」如台大、北榮或是部立醫院等；「財團法人醫院」如長庚醫院（一般醫療財團法人）、高醫（學校財團法人）、馬偕（宗教醫療財團法人），以及由醫師設立的「私立醫院」，如已經休業的邱外科醫院；以人為集合體的「社團法人醫院」，如秀傳醫院、員榮醫院。

厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」，秘書長陳柏同指出，希望推動醫療法修法，開放法人成為醫療社團法人社員，並且促進私立醫院轉型社團法人醫院以利永續經營。醫院有高人力密集產業、高資金密集等特性，近十年醫療社團法人體制受到健保、經營成本影響，收支難平衡，醫療社團法人雖有自然人出資但相對仍受限。

醫療社團法人祥太醫院執行長方景霖指出，私立醫院經營有其難處，例如難以傳承、引入外部資金不易，一更換負責醫師即視為新設立醫療機構。高雄邱外科醫院為不幸案例，負責院長過世，並非可以預期事情，但卻讓私人醫院結束營運。

成大法律學系副教授江浣翠說，醫療社團法人相關要求限制多，因此並非經營模式首選，雖出資者可能影響醫療機構經營，但不一定要全面禁止，可考慮其他方式。會計師邵朝彬說，醫院要永續發展考慮的是永續「獲利」發展，呼籲政府調整醫療社團法人的「未分配盈餘加徵稅制」比照營利事業，讓營利事業實質投資列為未分配盈餘減除項目。

員榮醫院院長張克士感嘆，受到健保點值跟支付制度影響，醫師是現在是「人不如狗」，狗的心臟超音波遠高於人類，營運實在遇到困難，呼籲政府修法放寬，引入資金。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，對於醫療社團法人經營困境會委託搜集檢討。立法委員、座談會主席陳菁徽指出，衛福部盤點私立醫院影響，並提出相關法規修正建議。

厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」。記者李青縈／攝影
厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」。記者李青縈／攝影
厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」。記者李青縈／攝影
厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」。記者李青縈／攝影

社團 醫師

延伸閱讀

人工生殖法「脫鉤版本」沒進度？ 邱泰源給出時間承諾

鳳山區小學連鎖磚破損地面凹凸不平 民代爭取經費改善

康橋7生輕重傷…毒駕事件頻傳 陳菁徽批劉世芳：心思還在大罷免？

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

相關新聞

1數據相差近10萬！國人寧養毛孩也不生 名醫示警：國安危機快拆彈

台灣少子化嚴重，婦產科名醫李茂盛說，台灣新生兒數比毛小孩登記飼養數少10萬，感嘆國人「寧可養毛孩，不願生小孩」，這是國安...

25歲女子飛機亂流骨折 醫：輕忽這無聲疾病恐永久失能

台灣人口快速高齡化，骨質疏鬆症已成為僅次於高血壓的第二大慢性疾病。依衛福部國健署統計，及2023年台灣成人骨疏防治指引，...

越睡越累！她每晚「夢中演八點檔」超困擾 醫師給最簡單改善法

大家都知道睡覺是為了讓身體和大腦休息，然而近日有網友發文訴苦，表示自己睡覺時常常作夢，感覺根本沒有休息到，「醒來的時候累到跟真的去上了一天班一樣」。

雞粉比味精天然？ 營養師搖頭：添加物更多

吃味精不健康？營養師品瑄在Instagram粉專「營養師品瑄」發布影片指出，許多人以為雞粉比味精好，事實上並非如此，如果沒有將錯誤的迷思導正，恐怕吃進更多添加物！

找日本幫忙阿里山林鐵申請世界遺產？ 蔡易餘：可能比台灣瞎忙還有用

阿里山林業鐵路去年恢復全線通車，吸引許多遊客搭乘體驗，為串連周邊景點，林鐵及文資處修復整理既有車站，採購9台機關車、48...

交通部公布1至2月交通死亡「史上最少」 行人喪命創新低

交通部今公布今年最新交通事故統計，交通部長陳世凱表示，今年1月和2月交通事故死亡469人，為6年來最少，其中行人有62死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。