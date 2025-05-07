私人醫院傳承難、社團法人醫院限制多 專家盼修法鬆綁

在醫療產業具有高人力、高資本投入的雙重壓力下，私立醫院有傳承、經營等難處，醫療社團法人也有其限制。厚生基金會今舉辦座談會，聚焦醫療社團法人與私立醫院的現況與改看，盼透過修法鬆綁組織限制，引導醫院實現永續經營。

現行醫院分成四類，「公立醫院」如台大、北榮或是部立醫院等；「財團法人醫院」如長庚醫院（一般醫療財團法人）、高醫（學校財團法人）、馬偕（宗教醫療財團法人），以及由醫師設立的「私立醫院」，如已經休業的邱外科醫院；以人為集合體的「社團法人醫院」，如秀傳醫院、員榮醫院。

厚生基金會今舉辦「醫療社團法人與私立醫院體制之現況與永續展望座談會」，秘書長陳柏同指出，希望推動醫療法修法，開放法人成為醫療社團法人社員，並且促進私立醫院轉型社團法人醫院以利永續經營。醫院有高人力密集產業、高資金密集等特性，近十年醫療社團法人體制受到健保、經營成本影響，收支難平衡，醫療社團法人雖有自然人出資但相對仍受限。

醫療社團法人祥太醫院執行長方景霖指出，私立醫院經營有其難處，例如難以傳承、引入外部資金不易，一更換負責醫師即視為新設立醫療機構。高雄邱外科醫院為不幸案例，負責院長過世，並非可以預期事情，但卻讓私人醫院結束營運。

成大法律學系副教授江浣翠說，醫療社團法人相關要求限制多，因此並非經營模式首選，雖出資者可能影響醫療機構經營，但不一定要全面禁止，可考慮其他方式。會計師邵朝彬說，醫院要永續發展考慮的是永續「獲利」發展，呼籲政府調整醫療社團法人的「未分配盈餘加徵稅制」比照營利事業，讓營利事業實質投資列為未分配盈餘減除項目。

員榮醫院院長張克士感嘆，受到健保點值跟支付制度影響，醫師是現在是「人不如狗」，狗的心臟超音波遠高於人類，營運實在遇到困難，呼籲政府修法放寬，引入資金。