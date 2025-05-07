快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

兒狂放屁！幼稚園老師Call來求救「同學都忍不住了」 媽超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
幼稚園同學都有點受不了原PO兒子太常放屁。示意圖／ingimage
幼稚園同學都有點受不了原PO兒子太常放屁。示意圖／ingimage

為人父母，最擔心孩子的健康出問題。一名女網友在Dcard分享，正在就讀幼稚園的兒子最近腸胃異常，頻繁出現放屁情況，甚至嚴重到幼稚園老師特地來電反映，讓她尷尬到不行。

原PO表示，兒子肚子常常咕嚕作響、反覆脹氣，放屁頻率高到自己都會不好意思，某天老師打電話跟她說，坐附近的同學都有點受不了兒子，讓原PO當場語塞，只能連忙道歉。

起初她以為可能與零食攝取過多或天氣變化有關，但觀察一段時間後無明顯改善，最終決定就醫。醫師表示，孩童腸胃本就較敏感，若又有過敏體質，更容易出現脹氣或腹瀉，建議從調整飲食與補充益生菌著手。

她也分享目前執行的三項飲食調整，包括減少油炸與加工食品、暫停乳製品攝取，以及增加蔬果攝取補充膳食纖維。不過效果尚不明顯，因此希望有相同經驗的家長能提供更多建議。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「放屁放到同學受不了是怎樣，我快笑死了，但又好心疼小孩」、「老師打電話來應該也是滿無奈的，哈哈哈」。也有網友說，「過敏體質＋腸胃敏感，真的很常見，我女兒就是一吃冰就拉肚子」、「牛奶很容易脹氣」、「可以試試每天固定時間幫小孩按摩肚子，順時針繞肚臍畫圈，搭配溫熱的毛巾敷個五分鐘」。

而兒童放屁過多，原因可能有攝取容易產氣食物、進食過快、食物過敏或不耐受、代謝消化能力不佳、作息不規律、體內好壞菌失衡等，都需要從根源著手，如調整進食習慣，細嚼慢嚥，少吃排氣食物，多補充益生菌等。

Dcard 幼稚園 拉肚子

延伸閱讀

年初才得流感…國二生高燒快篩家長震驚 醫揭打疫苗好處：不是免疫

連兩期電費爆表！台電到他家斷電查兇手 揪出「洗澡狂跳度」

青年被託夢！壓線報名香燈腳一路吃喝有求必應 她讚嘆：媽祖的孩子

「輕鬆賺100萬vs.爆肝領200萬」他猶豫哪個好 過來人苦勸：細水長流

相關新聞

影／印巴衝突！2華航班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

印度軍方6日清晨襲擊巴基斯坦，巴基斯坦遇襲後宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場也同步停飛，國際航班運作大亂，我國籍航...

天氣短暫回穩2天…周末鋒面再襲 雨神降臨全台

氣象署今天表示，明天、9日天氣相對穩定，午後留意局部雷陣雨、氣溫回升；10、11日下一波鋒面影響、全台有雨，西半部、東北...

兒狂放屁！幼稚園老師Call來求救「同學都忍不住了」 媽超崩潰

為人父母，最擔心孩子的健康出問題。一名女網友在Dcard分享，正在就讀幼稚園的兒子最近腸胃異常，頻繁出現放屁情況，甚至嚴重到幼稚園老師特地來電反映，讓她尷尬到不行。

少了這步驟等於白洗 正確洗手5時機防諾羅等傳染病

你今天洗手了嗎？看似簡單的動作，其實有最佳時機與正確步驟。三軍總醫院感染管制中心主任王永志表示，洗手是減少感染最有效、也...

雞粉比味精天然？ 營養師搖頭：添加物更多

吃味精不健康？營養師品瑄在Instagram粉專「營養師品瑄」發布影片指出，許多人以為雞粉比味精好，事實上並非如此，如果沒有將錯誤的迷思導正，恐怕吃進更多添加物！

1數據相差近10萬！國人寧養毛孩也不生 名醫示警：國安危機快拆彈

台灣少子化嚴重，婦產科名醫李茂盛說，台灣新生兒數比毛小孩登記飼養數少10萬，感嘆國人「寧可養毛孩，不願生小孩」，這是國安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。