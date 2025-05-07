助植物人營養餐食 創世邀營養師榨葡萄汁推葡萄義賣

彰化縣大村鄉巨峰葡萄聞名全台，創世基金會台中分院為推廣大村葡萄義賣，今邀請營養師廖秀玲到院榨葡萄汁，由創世護理師透過鼻胃管灌食給植物人食用。院長陳韋龍呼籲，民眾支持葡萄義賣，所得助植物人營養餐食。

廖秀玲表示，植物人無法正常進食，為維持其身體機能及健康，提供均衡營養極為重要。她將葡萄榨汁及過濾與稀釋後，調製為適合植物人灌食與吸收的營養液，是很好的營養補充來源。而健康的人吃葡萄，更有助於營養保健。