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助植物人營養餐食 創世邀營養師榨葡萄汁推葡萄義賣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
創世台中院今邀請營養師廖秀玲（左）榨葡萄汁，推廣大村葡萄義賣。圖／創世基金會提供
創世台中院今邀請營養師廖秀玲（左）榨葡萄汁，推廣大村葡萄義賣。圖／創世基金會提供

彰化縣大村鄉巨峰葡萄聞名全台，創世基金會台中分院為推廣大村葡萄義賣，今邀請營養師廖秀玲到院榨葡萄汁，由創世護理師透過鼻胃管灌食給植物人食用。院長陳韋龍呼籲，民眾支持葡萄義賣，所得助植物人營養餐食。

廖秀玲表示，植物人無法正常進食，為維持其身體機能及健康，提供均衡營養極為重要。她將葡萄榨汁及過濾與稀釋後，調製為適合植物人灌食與吸收的營養液，是很好的營養補充來源。而健康的人吃葡萄，更有助於營養保健。

陳韋龍說明，植物人長期臥床，需要特製流質營養餐食，提供其營養所需，感謝營養師定期到院為院民調配流質餐食。本次義賣除希望社會大眾吃的健康，義賣結餘所得將幫助植物人營養餐食經費，一起守護植物人的健康。大村愛心葡萄2公斤裝一箱500元，歡迎民眾及企業愛心預訂，愛心專線04-23841126分機9。

創世台中院今邀請營養師廖秀玲（左）榨葡萄汁，並過濾稀釋成適合植物人的果汁。圖／創世基金會提供
創世台中院今邀請營養師廖秀玲（左）榨葡萄汁，並過濾稀釋成適合植物人的果汁。圖／創世基金會提供

愛心 植物人 義賣

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