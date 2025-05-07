找日本幫忙阿里山林鐵申請世界遺產？ 蔡易餘：可能比台灣瞎忙還有用
阿里山林業鐵路去年恢復全線通車，吸引許多遊客搭乘體驗，為串連周邊景點，林鐵及文資處修復整理既有車站，採購9台機關車、48節車廂，將新增4條路線短程區間車，立委蔡易餘今率立法院交通委員會搭福森號考察，預計8月底完成安全測試，明年初就可上路。
林鐵及文資處表示，林鐵恢復全線通車後，推出檜木列車福森號、栩悅號鐵道主題遊程，深受遊客歡迎，一票難求，規畫新增短程區間車，採購新車「ALISHAN 2451。森」，包括9台機關車、48節車廂，目前仍在測試階段，預計8月底完成測試，明年初就可上路。
林鐵及文資處表示，「短程區間車」就像現有的檜來嘉驛線，每周末從嘉義站開至北門站的短程距離，深受親子旅客喜愛，完成新車採購後預計新增4條路線，包括阿里山-奮起湖、奮起湖-交力坪-十字路，竹崎車庫完成興建後再新增竹崎-鹿麻產、竹崎-樟腦寮-獨立山。
林鐵及文資處表示，近年陸續修復北門驛、鹿麻產車站、竹崎車站、神木車站、奮起湖車庫，也新建祝山車站、一心二葉阿里山林鐵服務中心，協助鹿麻產車站由社區標租營運，北門驛由雄獅旅行社標租營運，奮起湖車庫總額由薰衣草森林股份有限公司標租營運。
立委蔡易餘建議，阿里山林業鐵路是珍貴文化資產，獲登錄為台灣首個國家重要文化景觀，林業鐵路是日本人興建的，具有歷史脈絡，雖然台灣人忌諱提到日本統治時期，但日本是聯合國會員國，應該借力讓日本提出登錄世界文化遺產，可能比台灣自己瞎忙還有用。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言