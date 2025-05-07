雞粉比味精天然？ 營養師搖頭：添加物更多
吃味精不健康？營養師品瑄在Instagram粉專「營養師品瑄」發布影片指出，許多人以為雞粉比味精好，事實上並非如此，如果沒有將錯誤的迷思導正，恐怕吃進更多添加物！
品瑄表示許多人聽過「味精不健康，改加雞粉比較好」的說法，然而味精的成分卻意外單純，唯一的成分是「麩胺酸鈉」，是許多天然食物內也都含有的成分。另外也是世界衛生組織（WHO）很早就澄清過它是安全的呈味劑！味精在正常攝取量下是安全無虞且合法的。
反觀雞粉，雖然名字有出現「雞」字，讓人覺得比較健康天然因為是從雞身上萃取，實際上並非如此，這些「雞粉、雞湯塊、調味粉」裡不只有味精，還加了香料、調味劑。不僅如此，雞粉不論是熱量或鈉含量都非常高。
品瑄強調很多市面上的調味料都隱藏許多添加物地雷，如果因為怕味精或是被「味精吃多會致癌」等迷思影響，狂灑雞粉可能會本末倒置，讓自己吃下更多看不懂的添加物！
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