快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

原鄉經濟培力展成果 中醫大附醫攜手公益夥伴共植夢想

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中醫大附醫今舉辦「守護原鄉共植夢想」活動，邀原鄉居民展售農產品等，吸引員工及民眾採購。記者趙容萱／攝影
中醫大附醫今舉辦「守護原鄉共植夢想」活動，邀原鄉居民展售農產品等，吸引員工及民眾採購。記者趙容萱／攝影

中國醫藥大學附設醫院今舉辦「守護原鄉共植夢想」活動，邀請參與經濟培力的南投縣信義鄉等原鄉居民設攤展售農產品及手工藝品。院長周德陽、副院長楊麗慧等人幫忙叫賣，吸引員工及民眾採購。

中國醫藥大學附設醫院長年深耕南投信義鄉等原鄉山區，今天上午在立夫醫療大樓前攜手公益夥伴長聖國際生技與長佳智能，舉辦「守護原鄉、共植夢想」活動，分享經濟培力的實踐經驗，展現醫療、公衛與產業共創的永續行動力。

周德陽說，守護偏鄉是醫院的重點任務，院方深耕南投縣信義鄉等原鄉近30年，提供整合性健康照護服務，成功消除「無醫村」，有效降低當地死亡率。

周德陽指出，院方拓展公益服務，在當地展開獨老照顧、設立雙龍國小數位教室、部落日托中心運營、魚菜共生系統導入、防災減災訓練等，近期推動「部落廚房暨兒童營養衛教專案」，持續為原鄉注入溫暖與希望，期待更多夥伴投入關心弱勢。

楊麗慧說，院方從「送醫上山」為起點，逐步擴大服務範疇，實現「照顧獨老、教育輔助、經濟培力、食農教育、防災減災、營養均衡」六大面向，幫助原鄉提升自立、自助與自信的能力。

楊麗慧指出，院方協助部落居民實行循環生態生產，這些農產品不僅自用，還可透過愛心攤位、員工團購、綠色市集等通路銷售，促進環境友善與經濟自立。

長聖生技總經理黃文良、長佳智能總經理李友錚與民眾一同在原鄉守護牆上簽名響應，並發送台中市農業局提供的1000株苗木，期盼為原鄉的長遠發展種下夢想。

活動現場並展示原鄉發展的蔬果、蜂蜜等農產品，還有縫紉、竹編等原民手工藝，展現原鄉的獨特韌性與美學。

南投縣 夢想

延伸閱讀

落實健康平權 台東原鄉非原民籍孕婦就醫也享優惠

廢布改造寵物衣 中市社創基地培力逢甲女大生斜槓創業

國家發展再生能源趨勢 陳瑩提出原鄉開發地熱三面向

中醫大附醫榮獲2025年《Healthcare Asia Awards》雙料大獎 勇奪「年度醫院」與「年度CEO」 彰顯智慧醫療與永續領導力

相關新聞

25歲女子飛機亂流骨折 醫：輕忽這無聲疾病恐永久失能

台灣人口快速高齡化，骨質疏鬆症已成為僅次於高血壓的第二大慢性疾病。依衛福部國健署統計，及2023年台灣成人骨疏防治指引，...

越睡越累！她每晚「夢中演八點檔」超困擾 醫師給最簡單改善法

大家都知道睡覺是為了讓身體和大腦休息，然而近日有網友發文訴苦，表示自己睡覺時常常作夢，感覺根本沒有休息到，「醒來的時候累到跟真的去上了一天班一樣」。

她不孕症試管8次扎千針喜獲3寶 「最好的母親節禮物」

克服不孕症是許多「未來媽媽」願望，高雄41歲龔小姐因不孕症多年，到處求佛、靈驗的廟就拜，也接受人工授精但都失敗，輾轉到高...

找日本幫忙阿里山林鐵申請世界遺產？ 蔡易餘：可能比台灣瞎忙還有用

阿里山林業鐵路去年恢復全線通車，吸引許多遊客搭乘體驗，為串連周邊景點，林鐵及文資處修復整理既有車站，採購9台機關車、48...

私人醫院傳承難、社團法人醫院限制多 專家盼修法鬆綁

在醫療產業具有高人力、高資本投入的雙重壓力下，私立醫院有傳承、經營等難處，醫療社團法人也有其限制。厚生基金會今舉辦座談會...

10歲童也恐有脂肪肝 但治療兒童肥胖不應仰賴藥物

「小時候胖不是胖」已是錯誤迷思！奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊分享，台灣兒童肥胖問題日益嚴重，國小到高中學童體重過重及肥胖比例已達三成，遠高鄰近國家，甚至門診中曾有10歲孩童竟已確診罹患脂肪肝。 專家指出，治療兒童過重及肥胖需以「家庭為中心」，究竟該如何做？聯合報數位版為讀者解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。