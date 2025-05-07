原鄉經濟培力展成果 中醫大附醫攜手公益夥伴共植夢想

中國醫藥大學附設醫院今舉辦「守護原鄉共植夢想」活動，邀請參與經濟培力的南投縣信義鄉等原鄉居民設攤展售農產品及手工藝品。院長周德陽、副院長楊麗慧等人幫忙叫賣，吸引員工及民眾採購。

中國醫藥大學附設醫院長年深耕南投信義鄉等原鄉山區，今天上午在立夫醫療大樓前攜手公益夥伴長聖國際生技與長佳智能，舉辦「守護原鄉、共植夢想」活動，分享經濟培力的實踐經驗，展現醫療、公衛與產業共創的永續行動力。

周德陽說，守護偏鄉是醫院的重點任務，院方深耕南投縣信義鄉等原鄉近30年，提供整合性健康照護服務，成功消除「無醫村」，有效降低當地死亡率。

周德陽指出，院方拓展公益服務，在當地展開獨老照顧、設立雙龍國小數位教室、部落日托中心運營、魚菜共生系統導入、防災減災訓練等，近期推動「部落廚房暨兒童營養衛教專案」，持續為原鄉注入溫暖與希望，期待更多夥伴投入關心弱勢。

楊麗慧說，院方從「送醫上山」為起點，逐步擴大服務範疇，實現「照顧獨老、教育輔助、經濟培力、食農教育、防災減災、營養均衡」六大面向，幫助原鄉提升自立、自助與自信的能力。

楊麗慧指出，院方協助部落居民實行循環生態生產，這些農產品不僅自用，還可透過愛心攤位、員工團購、綠色市集等通路銷售，促進環境友善與經濟自立。

長聖生技總經理黃文良、長佳智能總經理李友錚與民眾一同在原鄉守護牆上簽名響應，並發送台中市農業局提供的1000株苗木，期盼為原鄉的長遠發展種下夢想。

活動現場並展示原鄉發展的蔬果、蜂蜜等農產品，還有縫紉、竹編等原民手工藝，展現原鄉的獨特韌性與美學。