快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰出席護師節慶祝 台下連喊3聲「三班護病比要入法」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，現場有與會成員3度高喊「三班護病比要入法」，員3度高喊「三班護病比要入法」。記者賴昀岫／攝影
行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，現場有與會成員3度高喊「三班護病比要入法」，員3度高喊「三班護病比要入法」。記者賴昀岫／攝影

行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，除表揚傑出護理人員，也感謝19萬名站在第一線服務的護理師，不過現場有與會成員3度高喊「三班護病比要入法」，不過卓僅微笑、並未回應，主持人連忙緩頰是因為很重要所以要說3次，後續也持續有人喊出「加班要實報」等口號。

賴清德總統錄製影片表達祝福，他表示從去年520以來政府持續推動各項政策，希望給護理人員更多的支持，也促進社會的進步發展，對於護理人才的留任和投資，要加強投入資源，包含教育、考試、聘用，以及薪資改善等角度著手，包括提供獎勵補助、建立合理的照顧標準，強化人力增補，及鼓勵AI輔助措施等以改善環境。

賴清德說，去年政府已經啟動「護理人力政策準備12項策略中長程計畫」、編列4年275億元的經費，目的就是要有系統性地解決護理人力問題，並建立正向的護理職場環境機制；關於各界關心的醫院護病比制度，目前已有監測和獎勵措施，未來將朝向法治化的方向發展，相信唯有不斷改善護理職場環境，才能提供民眾更優質的醫療服務。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴致詞時表示，每一位護理人員都是護理的光與榮耀，賴總統提出健康台灣願景，行政院也提出12項護理人力整備政策，護理也從幕後支援的角色，走向政策核心與主流，同時呼籲要達到「3個重建」，也就是重建合理的薪資結構 、友善安全護理職場、社會對護理的理解與尊重等，針對目前面臨的護理人力問題，必須持續透過教考訓用共同協力積極改善。

卓榮泰致詞時表示，目前有30萬名護理師職業，但在第一線的僅有19萬人左右，要如何把從職場離開的護理人員找回來、剛畢業的新血可經由考試院行政院考用合一制度進到職場，廣泛照顧護理同仁，也減輕大家工作壓力，未來要透過薪資福利制度重建，讓國人對於護理環境給予尊重、醫院永續發展。

不過在卓榮泰致詞後，現場有台灣醫療工會聯合會成員，起身三度高呼「三班護病比入法」，不過卓榮泰並未直接回應，僅微笑致意，主持人則緩頰是「因為很重要，所以要說3遍」，後續該工會成員也在典禮過程中喊出「加班要實報」等口號。

衛福部長邱泰源致詞時表示，他是醫界40年老兵，衛福部會站在謙卑態度，建立相關平台，包含政策專業人員共同思考、發揮智慧，以人民健康為主、國家發展為目標努力，應該可以解決很多困難，護理絕對是醫療團隊最重要度一還，很多醫事人員也都和護理人員一起成長。

邱泰源會後補充，衛福部會持續監測和鼓勵、朝法制化方向前進，會在總統的任內全力以赴也會和各界討論，並達成3個原則，包括給病人醫療品質最高、醫事人員工作環境愈來愈好且專業受重視、醫療院所運作順暢，對醫界的任何困境和需要都會秉持這3個原則解決，護病比會考慮進度快慢。

三班護病比去年3月試辦。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，衛福部昨天公告「三班護病比達標醫院獎勵計畫」，獎勵這幾天開始撥款，會追溯至去年3月、預計本月底完成，且會優先用於白班加給獎勵。

人力 卓榮泰 職場

延伸閱讀

賴總統宣稱台美談判沒有觸及匯率 黃國昌：請公開承諾

郭智輝疑涉圖利 餐敘花誰的錢？藍白籲拿出發票講清楚

卓榮泰總質詢完發表談話 與黨籍立委合影

高鐵高雄站規劃地下聯通道 市長陳其邁：已納都更計畫

相關新聞

影／印巴衝突！2華航班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

印度軍方6日清晨襲擊巴基斯坦，巴基斯坦遇襲後宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場也同步停飛，國際航班運作大亂，我國籍航...

天氣短暫回穩2天…周末鋒面再襲 雨神降臨全台

氣象署今天表示，明天、9日天氣相對穩定，午後留意局部雷陣雨、氣溫回升；10、11日下一波鋒面影響、全台有雨，西半部、東北...

兒狂放屁！幼稚園老師Call來求救「同學都忍不住了」 媽超崩潰

為人父母，最擔心孩子的健康出問題。一名女網友在Dcard分享，正在就讀幼稚園的兒子最近腸胃異常，頻繁出現放屁情況，甚至嚴重到幼稚園老師特地來電反映，讓她尷尬到不行。

少了這步驟等於白洗 正確洗手5時機防諾羅等傳染病

你今天洗手了嗎？看似簡單的動作，其實有最佳時機與正確步驟。三軍總醫院感染管制中心主任王永志表示，洗手是減少感染最有效、也...

雞粉比味精天然？ 營養師搖頭：添加物更多

吃味精不健康？營養師品瑄在Instagram粉專「營養師品瑄」發布影片指出，許多人以為雞粉比味精好，事實上並非如此，如果沒有將錯誤的迷思導正，恐怕吃進更多添加物！

1數據相差近10萬！國人寧養毛孩也不生 名醫示警：國安危機快拆彈

台灣少子化嚴重，婦產科名醫李茂盛說，台灣新生兒數比毛小孩登記飼養數少10萬，感嘆國人「寧可養毛孩，不願生小孩」，這是國安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。