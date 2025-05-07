阿里山林鐵申請世界遺產 蔡易餘籲跨國合作
阿里山林業暨鐵道文化景觀自2003年列我國世界遺產潛力點，民進黨立委蔡易餘今天表示，阿里山林鐵於日治時期興建，可以跨國文化資產方式，尋求與日本合作申請世界遺產登錄。
蔡易餘服務處今天發布新聞稿指出，立法院經濟委員會召委蔡易餘今天邀集文化部文化資產局、交通部觀光署、農業部林業及自然保育署嘉義分署與林鐵處等單位，搭乘阿里山林鐵「福森號」，實地考察林鐵營運與文化資產保存現況。
文化部文化資產局主任秘書張祐創簡報指出，阿里山林業暨鐵道文化景觀自2003年列入我國世界遺產潛力點，2019年整合嘉義縣市文化資源後，登錄為重要文化景觀。
張祐創表示，文化部近年推動「林業文化路徑」計畫，投入逾新台幣1374萬元規劃主題路線、培訓導覽員與推動出版，強化林鐵文化價值。
張祐創指出，文化部預計舉辦「台灣文化遺產國際論壇」，邀請國際文化紀念物與歷史場所委員會主席來台交流，未來將結合中央、地方與民間力量，持續推動文化資產保存、活化與國際曝光，朝世界遺產登錄邁進。
蔡易餘表示，阿里山林鐵於日治時期興建，這段歷史背景應成為申請世界遺產的重要元素。過去台灣對日治歷史多所保留，但若希望讓林鐵被國際看見，就必須正視歷史、勇於訴說，並尋求與日本合作，由具聯合國會員國資格的日本發起跨國申遺，才有可能讓阿里山林鐵進入世界遺產名單。
蔡易餘指出，台灣無法以國家名義申請阿里山林業暨鐵道為世界遺產，應轉以跨國文化資產方式申請，透過歷史脈絡與國際合作，突破外交侷限。
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