25歲女子飛機亂流骨折 醫：輕忽這無聲疾病恐永久失能

台灣人口快速高齡化，骨質疏鬆症已成為僅次於高血壓的第二大慢性疾病。依衛福部國健署統計，及2023年台灣成人骨疏防治指引，國內60歲以上人口中，每6人即有1人骨鬆，其中女性占比高達80%，且女性每3人就有1人、男性每5人就有1人，餘生可能罹患骨鬆並發生脊椎、髖部或腕部骨折。醫師表示，骨鬆除與年齡有關，自體免疫疾病、糖尿病等同為高風險族群，患者應多加注意。

溫馨母親節將至，大家應重視女性骨鬆。骨質疏鬆症學會理事長、高醫附醫骨科部教授陳崇桓說，骨鬆稱為「無聲的疾病」，多數患者在發生骨折前毫無症狀，常是不小心跌倒發生骨折，才發現罹患骨鬆。特別是骨鬆性骨折後，一年內再次骨折風險高達近45%，二次骨折後死亡風險也增加。

陳崇桓指出，骨鬆患者甚至於髖骨骨折後一年內死亡率近20%，3成患者面臨永久性失能、8成無法獨居，而輕微跌倒造成手腕骨折或上臂骨折，更是骨鬆的重要指標。

風濕病醫學會秘書長、國防醫學院助理教授盧俊吉表示，自體免疫疾病的骨鬆共病也不容忽視，台灣近4成類風濕性關節炎者併有骨鬆，脊椎骨折率超過13%。臨床上，每4位類固醇使用者就有3位為骨鬆，類固醇使用愈久、劑量愈高，骨折風險愈高，患者急需提高骨鬆意識。

盧俊吉收治一名年僅25歲女性，因罹患自體免疫疾病，長期使用類固醇超過10年，且18歲時即被診斷為類固醇誘發性骨鬆，每月需搭機往返澎湖與台北接受治療，在某次飛行途中遭遇亂流劇烈顛簸，她突感後背劇痛，就醫檢查腰椎與薦椎發生壓迫性骨折，骨密度T值僅-3.8為嚴重骨鬆。

盧俊吉說，該名女子當時骨質嚴重受損，僅能以止痛藥搭配手術治療，這類案例在臨床上非個案，長期類固醇使用者和類風濕性關節炎，皆屬於骨疏高風險群，過去許多患者未及時介入骨鬆治療而導致骨折、失能甚至影響生活品質。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，骨鬆是台灣第二大慢性病，約4成糖尿病患者罹患骨鬆，罹病時間愈久，因骨骼代謝受到影響，跌倒機率增加，骨折風險更高。因此，糖尿病患者應更積極關注骨骼健康，及早評估骨鬆與骨折風險，並採取相應的預防措施。

衛福部健保署今年3月1日起擴大抗骨質疏鬆症藥品給付，首度將尚未骨折，但具高風險族群納入保障對象，包括糖尿病使用胰島素、類風濕性關節炎、長期使用類固醇者。健保署長石崇良說，健保擴大給付後，可幫助骨鬆高風險族群進行初級與次級骨折預防，使骨鬆治療更早介入而不再從「發生骨折後」才做起，更能擴大對民眾的骨骼健康的保護。

盧俊吉說，健保擴增「初級骨折預防」治療策略，有助於自體免疫疾病的骨鬆共病患者和長期使用類固醇者，啟動骨鬆治療，降低骨折風險，提升照護品質。