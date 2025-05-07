聽新聞
0:00 / 0:00
全國漁會完成改選 高雄區漁會理事長謝龍隱接任理事長
2025年漁會屆次改選，39家區漁會自114年3月22日辦理漁民小組選舉後，昨天全國漁會召開理事會、監事會，互選理事長、常務監事並聘任總幹事，高雄區漁會理事長謝龍隱接任理事長、原全國漁會理事長許德祥接任常務監事，總幹事則是現任林啓滄續任。
農業部漁業署表示，2025年3月22日辦理漁民小組選舉後，各區漁會於4月7日前召開會員代表大會，順利選出理事、監事及出席上級漁會代表；後續於4月16日前召開理事會、監事會，完成理事長、常務監事互選，並聘任總幹事，順利達成區漁會屆次改選程序。
漁業署指出，全國漁會於4月25日召開會員代表大會，5月5日順利完成互選理事長、常務監事推選及總幹事聘任作業，理事長由高雄區漁會理事長謝龍隱接任；常務監事由原全國漁會理事長許德祥接任；總幹事則是現任林啓滄續任。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言