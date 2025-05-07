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全國漁會完成改選 高雄區漁會理事長謝龍隱接任理事長

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄區漁會理事長謝龍隱接任本屆全國漁會理事長。圖／聯合報系資料照片
高雄區漁會理事長謝龍隱接任本屆全國漁會理事長。圖／聯合報系資料照片

2025年漁會屆次改選，39家區漁會自114年3月22日辦理漁民小組選舉後，昨天全國漁會召開理事會、監事會，互選理事長、常務監事並聘任總幹事，高雄區漁會理事長謝龍隱接任理事長、原全國漁會理事長許德祥接任常務監事，總幹事則是現任林啓滄續任。

農業部漁業署表示，2025年3月22日辦理漁民小組選舉後，各區漁會於4月7日前召開會員代表大會，順利選出理事、監事及出席上級漁會代表；後續於4月16日前召開理事會、監事會，完成理事長、常務監事互選，並聘任總幹事，順利達成區漁會屆次改選程序。

漁業署指出，全國漁會於4月25日召開會員代表大會，5月5日順利完成互選理事長、常務監事推選及總幹事聘任作業，理事長由高雄區漁會理事長謝龍隱接任；常務監事由原全國漁會理事長許德祥接任；總幹事則是現任林啓滄續任。

漁業署 漁民 高雄市

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