越睡越累！她每晚「夢中演八點檔」超困擾 醫師給最簡單改善法

大家都知道睡覺是為了讓身體和大腦休息，然而近日有網友發文訴苦，表示自己睡覺時常常作夢，感覺根本沒有休息到，「醒來的時候累到跟真的去上了一天班一樣」。

原PO在Dcard發文，表示自己每晚睡覺都會在夢中「連夜趕拍八點檔」，每天都會夢見一些荒謬離譜的「劇情」，像是自己化身間諜潛入皇宮，卻不小心愛上皇上；在IKEA迷路，一直出不去，最後乾脆開直播喊救命；或是被選中成為拯救平行時空的高中生英雄，還得一邊準備段考一邊打怪。

這些夢都像電影一般十分完整，原PO睡醒後也能記住全部的內容，還能與朋友詳細地分享劇情。

可這個情況讓她相當困擾，雖然夢境很精彩，但她更希望自己能好好休息，「我只是想當個普通人，睡個安穩覺，不用每天當宮廷劇主角或世界救世主」。

原PO也有查找資料，發現有資料說「淺眠的人才會記得夢」，這讓她擔心自己是不是根本沒有進入深層睡眠。她也想知道自己這樣算不算失眠，以及網友們是否有方法能改善這種情況，讓她能一夜好眠，「我真的很想讓大腦晚上放假啊」。

不少有類似經驗的網友留言分享經驗，「醫生說這種情況是『淺眠＋高壓焦慮＋大腦清醒中樞活性過強』導致的」、「我也有這個症頭，家醫科有開抑制腦部過度放電的藥給我，建議睡前做點運動，例如30分鐘超慢跑，然後睡前半小時別看手機或平板」、「夢太多真的會很累。我後來去看醫生，才知道我其實是淺眠和焦慮症狀的一種」、「可以從規律作息、睡前減少藍光刺激開始調整」。

而元氣網也有相關文章指出，表示會覺得自己整晚在作夢且起床時很累，是因為我們可能在睡眠中短暫醒來，醒來的次數多，就容易發現並記得自己有作夢。而睡眠中的短暫醒來會使睡眠不連續，因此更容易疲累。

會造成短暫醒來的原因很多，可能是半夜溫度變化、噪音影響，也可能是打呼、睡眠呼吸中止症等睡眠障礙的影響。

醫師指出，想要有好的睡眠品質，還是要形成規律的作息，確保睡覺時的環境舒適，少喝含酒精類及咖啡因飲料，每日適度運動(避免在傍晚後)，並在睡前一個半小時遠離聲光刺激。如果睡眠品質還是得不到改善，則應盡快尋求醫生的幫助。