百日咳疫情創6年新高 台東縣出現首例另有26接觸者

疾病管制署公布國內上週新增百日咳本土確定病例，其中1例為台東縣今年首例，患者為出生未滿月的女嬰，目前仍住院治療中。衛生局表示，相關接觸者26名均由衛生局安排執行接觸者採檢及預防性投藥。

衛生局指出，依疾病管制署資料顯示今年累計已有14例本土病例，該嬰兒於4月中旬出現咳嗽、有痰症狀，後續因症狀未改善且伴隨哮喘等情形，經多次就醫於5月1日確診，目前仍住院治療中。

衛生局表示，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的家長，務必依時程至預防接種合約院所完成疫苗接種，讓幼兒可以獲得足夠的保護力。

另由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以下嬰幼兒，建議女性每次懷孕期間自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），最佳疫苗接種時機為懷孕第28至36週，有助於母親抗體傳遞給胎兒，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。

衛生局呼籲家長或家中較大的兒童務必做好良好的呼吸道衛生習慣，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。若家中有疑似陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀者，應戴上口罩及時就醫。