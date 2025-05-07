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星宇航空8月開航宮古島 限時直飛「東亞馬爾地夫」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空與旅行社合作，推出宮古島行程，4天3夜最低價新台幣18,900元起。圖/星宇航空提供
星宇航空與旅行社合作，推出宮古島行程，4天3夜最低價新台幣18,900元起。圖/星宇航空提供

星宇航空今天宣布，將於8月22日新開宮古島市/下地島航班，成為首家直飛下地島的國籍航空公司，未來將以A321neo客機飛航，提供台北–下地島每周兩班服務，航程約一個半小時，從8月22至10月24日為旅客打開一段限時的夢幻島嶼之旅，即日起全面開賣。

星宇航空表示，宮古島距離沖繩本島僅一小時航程，因擁有晶瑩剔透的蔚藍海水與絕美白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」。海面能見度極高，潛入水中即可見到大面積的珊瑚礁群、悠游其間的海龜與上百種熱帶魚群，是潛水與浮潛愛好者的天堂。從擁有夢幻藍光閃耀的「青之洞窟」、海底地形豐富的「中之島浮潛區」，再到恍若無人秘境的與那霸前濱海灘及砂山海灘，宮古島是探索海底世界與療癒心靈的雙重秘境，旅客可跳脫日常框架，感受純粹自然的召喚。

除了令人屏息的海景，宮古島也蘊藏眾多風味與慵懶選擇。無論是在當地品嚐宮古牛燒烤，或是在沙灘邊啜飲日式雞尾酒，旅程都充滿迷人節奏。島上更有多間頂級度假村，結合私密海灣與極簡現代美學，為旅人打造極致「耍廢系」靜心空間，從私人泳池Villa、沙灘瑜珈到頂級日式餐廳，重新定義放空的高級質感。

星宇航空指出，歡慶宮古島市/下地島首航，特別攜手日系保養品牌資生堂國際櫃，推出首航限定禮遇。凡搭乘首航班機之商務艙旅客，將尊享資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏保養防禦奢華六件禮」，結合經典保養系列與2025全新升級防禦精華乳，集防曬、妝前與保養三重功效於一身。晚霜更特別添加10倍珍稀「延命草」關鍵抗老成分，搭配 NEW 防禦精華乳日夜強強聯手，打造由內而外720°全方位年輕防禦力！經濟艙旅客則可獲贈新豔陽夏系列「水離子熱防禦UV隔離露」海島防曬三件禮，臉部和身體皆可使用，提供全日陽光防護。此外，凡搭乘首航班機旅客皆可獲得專屬回饋兌換卡，憑卡至資生堂櫃點體驗，即可獲贈新台幣1,000元好禮。

為讓旅客安心暢遊，星宇航空亦與DJB全球eSIM合作，自8月22日開航日起將期間限定提供所有搭乘台北出發的旅客「日本4日吃到飽eSIM」乙張，報到時於機場櫃檯領取，超過四日行程者亦可使用專屬折扣碼續購，無縫接軌宮古藍時光，盡情上傳分享旅程風景。星宇航空與雄獅/山富/易遊網等旅行社皆有合作推出自由行及團體的宮古島行程，4天3夜最低價新台幣18,900元起。

星宇航空8月22日至10月24日每周兩班限時直飛宮古島。圖/星宇航空提供
星宇航空8月22日至10月24日每周兩班限時直飛宮古島。圖/星宇航空提供
星宇航空限時直飛「東亞馬爾地夫」宮古島 開啟質感系度假新境界。圖/星宇航空提供
星宇航空限時直飛「東亞馬爾地夫」宮古島 開啟質感系度假新境界。圖/星宇航空提供
宮古島的海洋被稱為宮古藍，全年維持高透明度且清澈的海水。圖/星宇航空提供
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