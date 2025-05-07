新竹喜來登推鹹、甜、素粽 五星出「粽」有禮

節氣進入立夏後，宣告即將迎來5月31日的端午節，新竹喜來登大飯店自即日起至5月31日推出端午粽禮，推出四款鹹、甜、素粽，搭配端午禮盒及單顆粽銷售，提供民眾輕鬆選購送禮體面、自用美味的出「粽」好禮。

新竹喜來登表示「采悅軒中餐廳」今年延續好評推出五款口碑暢銷的鹹、甜、素粽及裹蒸粽，包含「紅麴酒香東波肉粽」、「牛肝菌鮑魚粽」、「秘製松露野菌粽」、「松子紫米粽」及重達620克的「瑤柱佛跳牆裹蒸粽」。「牛肝菌鮑魚粽」選用澎派鮑魚混入糯米、五穀米，加入蠔油拌炒雞腿肉、牛肝菌、栗子，入口即享海陸交織的極鮮美味，每顆售價280元；「紅麴酒香東波肉粽」以香醇威士忌醃製肥瘦適中的台灣豬五花肉，再裹入傳統菜脯、鹹蛋黃、栗子等豐富餡料，滷汁浸透在長糯米中，重現鹹香濃郁的傳統家常口味，每顆售價230元。

素粽「秘製松露野菌粽」每顆售價180元，以松露醬搭配高湯煨煮杏鮑菇、洋菇、香菇等綜合菇，獨特馥郁的松露香氣讓人一嚐齒頰留香；「松子紫米粽」結合香甜芋頭、地瓜、松子、蜜蓮子的自然甜香，氣味香醇又不甜膩，每顆售價130元。

另外，三倍於一般粽子的「瑤柱佛跳牆裹蒸粽」為中國廣東肇慶著名的傳統小吃，內含鮑魚、豬五花與鴨肉等山珍海味，以高壓蒸煮，讓米飯吸滿食材鮮味，入口滿是香氣。