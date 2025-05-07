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1瓶帶你一路發！金門酒廠「史上最巨」白金龍售價曝光
金門酒廠與黑松公司聯手推出史上最大容量的「白金龍」——限量5.1公升金門高粱酒「傳家聚寶龍」（金箔版），由首席調酒師特選世界金獎等級酒體，融入奢華金箔，並附贈專屬實松木展台。自金門地區搶先開賣後，旋即掀起搶購熱潮；台灣本島也將自5月7日起，在各地酒類專賣店接力開賣，建議售價9,800元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。
這款「傳家聚寶龍」容量足足是經典750毫升白金龍的6.8倍，象徵「一瓶帶你一路發」，被視為鎮店、傳家的酒中瑰寶。每一個超大酒瓶，皆由玻璃匠人手工吹製，搭配專屬實松木展台，不僅展現尊貴氣勢，也大幅提升收藏價值。
5.1公升「傳家聚寶龍」的超大容量，足以傳承三代有餘，瓶中盛裝的更是獲獎無數的世界金獎特A白金龍。相較於一般容量的白金龍，「傳家聚寶龍」因為瓶裝內含有更多高粱酒微量元素，使酒體能更快速且穩定地在瓶中陳化，風味深度隨著時光流逝變得更加醇厚，讓酒香流傳不朽。
5.1公升「傳家聚寶龍」酒體馥郁、穀糧香氣撲鼻，口感柔順純淨，餘韻圓潤綿長，在酒液中緩緩飄動的金箔，閃爍細緻金色光澤，更是添品飲儀式感，無論節慶團圓、店內鎮店，皆彰顯獨特氣場與非凡尊榮。
此外，「傳家聚寶龍」的推出，也在網紅圈引發矚目。網紅熱狗王、赤鬼伯伯參加獨挑大「粱」活動，挑戰以單手舉起5.1公升白金龍來倒酒。即日起至58金高FB粉絲專頁活動貼文參加挑戰結果預測，就有機會把「傳家聚寶龍」帶回家收藏。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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