北宜高黃金路線 首都客運採購20輛新款歐洲車母親節前啟動

北宜國道是營運量相當高的黃金路線，北宜TPASS使用人數也逐月成長，首都客運公司今天舉辦新車剪綵展示，宣布引進20輛全新的歐系斯堪尼亞K450高速巴士，其中還包含4輛無障礙大型復康巴士，明天起投入北宜國道客運路線，迎接母親節派上用場。

斯堪尼亞SCANIA K450六期環保巴士投入國道營運，全國並不多見，這也是首都客運繼之前引進歐系MAN德曼新車後，再度採購同為歐洲車種的新款環保車，而且第一批就用在北宜國道，維持北宜車隊歐系底盤班車的傳統，北宜路線共有120輛車，新購入的20輛車是汰舊換新。

首都跑北宜線已有18年，北宜是全國各國道客運中運量最高的路線。首都客運董事長李博文提出三感謝，感謝廣大鄉親支持，感謝宜蘭縣政府興建礁溪、宜蘭、羅東等轉運站設施，給予在地業者輔導協助，首都也在宜蘭落地生根，全數進用宜蘭的子弟服務，他也感謝交通部提供車輛汰舊換新補助，優化國道客運經營環境，大客車行駛國5優先通行可以快30分鐘，省下時間成本，旅客免塞車之苦。

台北區監理所所長黃鈴婷說，疫情過後客運業者營運困難，交通部其實是補助採購車輛2000多萬元，首都有熱情及決心，斥資上億元購買新車，提供優質服務，堪稱客運界模範生。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣於112年8月TPASS公共運輸上路，每月平均使用人數以24.2%成長，民眾確有搭乘需求，他很感謝首都採買新車投入提升服務，也謝謝進用司機等員工都是宜蘭人。

隨後新車展示，車內設置人體工學座椅，座位上方配置LED閱讀燈，座椅下方的3C充電插座，及車上免費Wi-Fi無線上網服務，讓乘客上網漫遊不受限。