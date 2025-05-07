台灣虎航線上旅展單程未稅799元起

2025高雄市旅行公會國際旅展即將於5月9日至12日在高雄展覽館舉行，台灣虎航（6757）今年的攤位(A16)以色彩繽紛的旅遊書為主軸，並以吃貨天堂、藝文巡禮、戶外玩咖、親子同遊等不同的旅遊喜好派別，來呈現各地的玩樂特色；民眾更可以透過現場的遊戲互動，測驗出自己是屬於哪個派別外，還有機會抽中台灣虎航來回機票等各種豐盛好禮，歡迎南台灣的朋友一起來同樂。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2025年5月9日上午10:00起至2025年5月12日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2025年5月9日起至2025年10月25日，單程未稅NT$799起的旅展限定優惠促銷價，適用於高雄及台中出發的航線。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2025年10月25日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

若想知道自己屬於哪個旅遊派別？只要到台灣虎航攤位並追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加「你是哪一派」互動問答遊戲，不僅可以依個人派別獲得實用的旅遊推薦路線外，還有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、三井Outlet的商品抵用券、日本王子集團Smart Inn飯店住宿券等逾4千份的豐富好禮。

同時，若於現場出示不限日期不限航點之本人台虎登機證或是電子行程單，還可以參加「玩翻世界」 AI拍貼機體驗。虎迷們可藉旅展現場的拍貼機，經AI藉圖像生成技術，隨機和各地的著名景點進行合影，即可產生溫暖的手繪畫風，印刷出來的拍貼照片可供虎迷攜回作紀念，每組登機證或是電子行程單活動期間限參加一次。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。