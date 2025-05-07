快訊

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

金賽綸初二失童貞！曝寒假獻身金秀賢「被拍性愛照」：真的太痛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航線上旅展單程未稅799元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航。聯合報系資料照
台灣虎航。聯合報系資料照

2025高雄市旅行公會國際旅展即將於5月9日至12日在高雄展覽館舉行，台灣虎航（6757）今年的攤位(A16)以色彩繽紛的旅遊書為主軸，並以吃貨天堂、藝文巡禮、戶外玩咖、親子同遊等不同的旅遊喜好派別，來呈現各地的玩樂特色；民眾更可以透過現場的遊戲互動，測驗出自己是屬於哪個派別外，還有機會抽中台灣虎航來回機票等各種豐盛好禮，歡迎南台灣的朋友一起來同樂。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2025年5月9日上午10:00起至2025年5月12日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2025年5月9日起至2025年10月25日，單程未稅NT$799起的旅展限定優惠促銷價，適用於高雄及台中出發的航線。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2025年10月25日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

若想知道自己屬於哪個旅遊派別？只要到台灣虎航攤位並追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加「你是哪一派」互動問答遊戲，不僅可以依個人派別獲得實用的旅遊推薦路線外，還有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、三井Outlet的商品抵用券、日本王子集團Smart Inn飯店住宿券等逾4千份的豐富好禮。

同時，若於現場出示不限日期不限航點之本人台虎登機證或是電子行程單，還可以參加「玩翻世界」 AI拍貼機體驗。虎迷們可藉旅展現場的拍貼機，經AI藉圖像生成技術，隨機和各地的著名景點進行合影，即可產生溫暖的手繪畫風，印刷出來的拍貼照片可供虎迷攜回作紀念，每組登機證或是電子行程單活動期間限參加一次。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

台灣虎航 日本

延伸閱讀

台灣虎航7月開航高雄-仙台　限時促銷明早開賣2099起

直飛日本東北大門 台灣虎航開賣高雄-仙台航線

臺虎「剽悍妹酒」 再添俏皮新成員 「柚香啾啾葡萄柚啤酒」微醺浪漫加味蕾刺激

連江縣前進韓國旅展 宣傳馬祖國際藝術島

相關新聞

米其林指南增3縣市入選 觀光署長：對台灣美食高度肯定

「台灣米其林指南」今天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地，也就是說，即將在今年下半年公布的「台灣米...

星宇航空日本新航線曝光 國籍航空首家直飛宮古島 祭出最頂首航贈禮

星宇航空今天宣布將直飛宮古島，「台北 — 宮古島市／下地島 」即日開賣，8月22日起每周兩班，前進東亞馬爾地夫。航程只需...

為粉絲見面會黃牛票修文創法？文化部長李遠：審慎評估

粉絲見面會如果賣黃牛票，是否可依文創法的黃牛條款開罰？泰國偶像6月來台舉辦劇迷見面會，大陸網站卻提前販售各種高額加價票券...

華航取消獨旅兒童服務費改成人票價 1點未做無法搭機

華航過去針對5至12歲單獨旅行兒童，採兒童票價再收取1筆服務費，今年3月更宣布調整服務費為最低1萬元起。為簡化流程，華航...

1瓶帶你一路發！金門酒廠「史上最巨」白金龍售價曝光

金門酒廠與黑松公司聯手推出史上最大容量的「白金龍」——限量5.1公升金門高粱酒「傳家聚寶龍」（金箔版），由首席調酒師特選...

她不孕症試管8次扎千針喜獲3寶 「最好的母親節禮物」

克服不孕症是許多「未來媽媽」願望，高雄41歲龔小姐因不孕症多年，到處求佛、靈驗的廟就拜，也接受人工授精但都失敗，輾轉到高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。