她不孕症試管8次扎千針喜獲3寶 「最好的母親節禮物」

克服不孕症是許多「未來媽媽」願望，高雄41歲龔小姐因不孕症多年，到處求佛、靈驗的廟就拜，也接受人工授精但都失敗，輾轉到高醫做試管治療，醫師檢查發現她子宮長瘜肉、又有抗磷脂抗體症候群，積極治療下，養出好胚胎著床成功，如今已是快樂的三寶媽。

龔小姐表示，36歲結婚後，馬上備孕生子，但過了好幾個月都沒懷孕，讓她開始心急，到處求佛、聽說靈驗的廟就拜、摸象徵懷孕吉祥物，家裡到處放金鏟子，還有朋友送的貫穿石、好運棉，還看遍中醫，肚皮還是沒消息。

她開始尋求試管嬰兒治療，但取卵培養胚胎都養不到第3天，全都陣亡，一度痛哭，但她很快收拾心情，又換別家醫院繼續取卵、植入，多次植入胚胎著床都未成功，嘗試人工授精也告失敗。

3年前，她輾轉到高醫婦產部做試管治療，醫師發現她有子宮內膜瘜肉，還有抗磷脂抗體的免疫問題，經過手術、抗凝血藥物雙管治療，改善胚胎著床環境，再加上她改變生活作息、運動，飲食也改變，多補充蛋白質，之後取下胚胎就養到第5天了。

2020年首次植入2顆胚胎，全都成功著床，生下一對雙胞胎男寶寶，2年後再做植入手術，又喜獲麟兒，成為三寶媽，她坦言，一路求子過程很多時候心情失落、也曾哭過，但求子意志堅定沒想過放棄，每次失敗讓她更堅定勇往向前。

她說，最感謝是一路扶持的先生，她不敢往自己身上扎針，每次都是先生打針，自己腹部滿是針孔、瘀青，已數不清扎多少針，現在有了3個寶寶，不但是最好的母親節禮物，她覺得責任也更大，會好好教育陪伴小孩長大。

生殖醫學科教授蔡英美表示，龔小姐8次試管，至少扎了超過1000支針劑，試管療程中反覆性著床失敗，要考慮胚胎品質，從切片PGT-A可協助篩選胚胎，研究顯示培養第5天胚胎比第3天著床率高，龔小姐胚胎培養不易，改變培養模式讓每顆胚胎都住「單人房」，成功養出AA等級胚胎，提升著床率。

蔡英美說，目前人工生殖可申請政府補助，但條件只限有婚姻關係，她認為應該再鬆綁，開放補助同婚或未婚女性，以及代理孕母合法化，讓渴望迎接新生命的家庭圓夢。