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華航獨旅兒童購票更簡單 採成人機票價格及申請

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航（2610）讓5至12歲單獨旅行兒童購票更簡單，未來購票的方式調整，兒童開立指定艙等以成人機票計價。本報系資料照
華航（2610）讓5至12歲單獨旅行兒童購票更簡單，未來購票的方式調整，兒童開立指定艙等以成人機票計價。本報系資料照

華航（2610）讓5至12歲單獨旅行兒童購票更簡單，未來購票的方式調整，兒童開立指定艙等以成人機票計價，並於72小時前（不含例假日）提出申請。至於國內的另一家航空業者長榮航空（2618），早就是用這個方式。

華航表示，之前是兒童票價+服務費，簡單的說採兒童票價（估約成人票價75折）再收取最低1萬元起的服務費，

華航提供旅客更彈性的購票選擇，於5月8日起調整兒童單獨旅行收費標準，兒童開立指定艙等成人機票（包含哩程升等及酬賓機票），並依流程在班機表定起飛前72小時前（不含例假日）提出申請，華航將於旅程中妥善照顧，讓家長安心託付。

長榮航空申請單獨旅行的兒童需開立兒童單獨旅行適用票價之機票，簡單地說，單獨搭機旅行兒童則皆採成人票，方便旅客自行查詢票價；家長或監護人需於航機啟航24小時前填寫單獨旅行兒童資料表。

票價 華航

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