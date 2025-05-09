早餐第一杯該喝什麼？營養師揭咖啡與紅茶提神關鍵 NG飲品「零糖」也不健康

根據日媒「bazaar」報導，許多人習慣一早以咖啡或紅茶提神醒腦，不過，這兩種飲品在人體作用上的差異，其實遠比一般人想像得更大。營養專家指出，選擇哪種飲品，不只是口味偏好，更與一天的精神狀態與健康有關。

營養師表示，咖啡與紅茶的共通點，是都含有咖啡因，可促進清醒與集中力。但咖啡的咖啡因含量遠高於紅茶，因此提神效果更快速、強烈，適合在需要迅速提振生產力的狀況飲用，但過量攝取也可能引起焦慮與心悸等副作用。相對來說，紅茶中的咖啡因較少，並富含有助於放鬆的胺基酸「茶胺酸」，能平穩提升精神，適合想要溫和展開早晨的人。

在飲用方式方面，專家建議避免添加過多糖分與高熱量成分。咖啡建議以黑咖啡為主，偶爾可加少量牛奶；紅茶則可選擇原味、加一點蜂蜜或檸檬。如此不僅降低熱量，也保留了飲品本身的天然營養價值。

另一方面，專家也提醒，某些常見的早晨飲品並不推薦。像是碳酸飲料，不僅含有大量糖分與人工添加物，即使是標榜「零糖」的版本，也可能對健康造成負擔。反觀天然果汁、白開水，或溫開水，則是較為健康的替代選擇。

綜合而言，無論是選擇咖啡還是紅茶，最關鍵的還是依個人體質與生活需求調整飲用習慣。所有飲品都有其優點，最重要的是傾聽身體的聲音，找到最適合自己的節奏。