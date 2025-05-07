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阿伯患者幾個小孩？護理師巧問孫子套出「正確答案」 醫讚：可去調查局上班

聯合新聞網／ 綜合報導
一位專科護理師以巧妙提問方式，成功讓患者「鬆口」，也引來陳志金幽默讚嘆，「她應該可以去調查局上班了！」示意圖／ingimage
一位專科護理師以巧妙提問方式，成功讓患者「鬆口」，也引來陳志金幽默讚嘆，「她應該可以去調查局上班了！」示意圖／ingimage

醫療現場不只醫術重要，對患者家庭結構的瞭解也至關重要。ICU醫師陳志金近日在臉書分享醫療現場的真實對話，強調醫護人員詢問家庭狀況並非打探隱私，而是為了完整掌握病人情況與決策權人，避免未來衍生醫療糾紛。其中一位專科護理師以巧妙提問方式，成功讓患者「鬆口」，也引來陳志金幽默讚嘆，「她應該可以去調查局上班了！」

陳志金表示，當時與一對自稱是患者兒子與媳婦的家屬對談，他詢問對方有幾位兄弟姐妹，對方一時語塞，媳婦則搶著回答，「一個，只有他一個」。這讓陳志金心生疑慮，擔心是否還有其他家屬未被揭露。

為了釐清家庭結構，專科護理師主動出擊。她轉而詢問患者，「阿伯！你有幾個小孩？」阿伯回答，「一個！」護理師再追問，「那你有幾個孫子？」阿伯回說，「5、6個！」一句話露出端倪。護理師進一步追問，「你兒子生那麼多小孩喔？」阿伯笑著說，「沒有啦！有些是另外兩個生的啦！」等於間接證實實際有三個子女。

陳志金不禁直呼，「竟然想到要問到孫子，這樣阿伯就一時不察，沒有防備！」，他幽默地說，「她如果生長在古代的話，應該可以去『慎刑司』當差，這樣問話，就可以不用拷打」。

陳志金強調，醫院人員並非刻意探人隱私，而是希望在病情說明與治療決策時不遺漏關鍵家屬。一旦家屬之間對病情認知有落差，未參與治療決策，事後極易產生糾紛。他也表示，醫療團隊中的互補合作，是讓照護流程更加順暢的重要關鍵。

網友紛紛表示，「專科護理師也很適合『大理寺少卿』的職位，感覺斷案也很行」、「(護理師)娘娘英明」、「深深的對護理師的詢問，發自內心的佩服」、「哈哈哈，我也是護理人員，在臨床的訓練下要在短時間內收集到情資真的很重要，這攸關你能不能準時下班」、「專業的柯南團隊」、「護理師問的很親切，好會喔~~」、「護理師還要具備偵探偵查能力，真的是太強了」。

患者 護理師 醫師

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