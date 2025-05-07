華航取消獨旅兒童服務費改成人票價 1點未做無法搭機

華航過去針對5至12歲單獨旅行兒童，採兒童票價再收取1筆服務費，今年3月更宣布調整服務費為最低1萬元起。為簡化流程，華航宣布，明天起全面取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價，並依流程在班機表定起飛前72小時前提出申請，未提前申請恐將無法搭機。

3大國籍航空均有針對單獨旅行兒童訂定規範。華航過去針對5至12歲單獨旅行兒童，會以兒童票價（成人票價75折）再收取1筆單獨旅行兒童服務費，計算下來，短程經濟艙為新台幣1萬元、豪經艙1萬2000元、商務艙1萬3500元；長程經濟艙2萬3500元、豪經艙3萬6000元、商務艙5萬6500元。

華航近日公告，為簡化流程並提供旅客更彈性購票選擇，5月8日起調整兒童單獨旅行收費標準，取消單獨旅行兒童服務費制度，但5至12歲單獨旅行兒童需改購買成人票價（包含哩程升等及酬賓機票），並依流程在班機表定起飛前72小時前提出申請，將於旅程中妥善照顧，讓家長安心託付，未申請者可能面臨無法搭機。

長榮航空針對5至12歲單獨搭機旅行兒童則皆採成人票價，家長或監護人需於航機啟航24小時之前訂位，並填寫單獨旅行兒童資料表。

星宇航空規定，5至12歲兒童單獨搭機旅行採兒童票價（成人票價75折）加收服務費，台灣往返亞洲每航段收取50美元（約新台幣1506元），台灣往返美國每航段收取100美元（約新台幣3012元），其中，商務艙及頭等艙均需滿8歲才可單獨搭乘；另外，若行程中遇有轉機時間超過3小時，或轉機航班並非於原機場起飛，則不提供此服務。