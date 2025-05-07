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米其林指南增3縣市入選 觀光署長：對台灣美食高度肯定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「台灣米其林指南」今天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地。圖／觀光署提供
「台灣米其林指南」今天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地。圖／觀光署提供

「台灣米其林指南」今天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地，也就是說，即將在今年下半年公布的「台灣米其林指南 2025」餐廳名單，評選範圍將涵蓋全台7大美食城市，包含台北、台中、台南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市。

交通部觀光署長周永暉說，3座新城市的公布，不僅是「台灣米其林指南」美食版圖再度擴展，也是對台灣各地美食的多元風味和特色給予高度肯定，並為台灣餐飲和旅遊業帶來新的機會。

觀光署啟動台灣美食國際品牌化「10年計畫」，自2019年3月首版「米其林指南」在台發布後，台北市成為台灣首座被列入評鑑的城市，隨後，台中市、台南市與高雄市等3座城市也陸續加入。

觀光署說，入選的城市都有其特有的飲食文化，從廟口小吃到創新料理，從漁村風味到山間特產，從經典家常菜到高端商務料理，無論是庶民美味或是精緻盛宴，皆充分展現台灣四季食材的豐富多樣鮮味。新北市、新竹縣、新竹市這3座城市的美食，不僅融合不同文化的精髓， 也保留了世代相傳的飲食傳統，向全世界展示了台灣獨特的美食魅力。

觀光署表示，此次3座城市再次為台灣美食版圖增添新亮點，這不僅是對台灣各地獨特餐飲文化及發展潛力的高度認可，也彰顯了政府有計畫的階段性推動成果，最終獲得米其林專業評審的肯定。

周永暉表示，台灣在疫情後加速新城市美食品牌化，今天3座新城市的公布，使「台灣米其林指南」美食版圖再度擴展，不僅展現不同城市的活力，與在地美食文化的縮影及其獨特魅力，也是對台灣各地美食的多元風味和特色給予高度肯定，並為台灣餐飲和旅遊業帶來新的機會。

周永暉說，相信台北市、新北市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等7座城市，將如同「LUCKY 7」為台灣美食文化和觀光產業帶來新能量，並更進一步鞏固台灣作為全球美食與最佳旅遊目的地的地位。

為順應在地化及響應全球永續觀光發展趨勢，觀光署表示，將持續深化台灣在地特色、創造更多旅遊價值與感動，透過「台灣觀光100亮點」計畫，遊客品味各地美食的同時，挑選適合自己的旅遊主題，發掘台灣自然與文化的獨特魅力，期望國際遊客在台灣都能找到屬於自己旅遊的「台灣百味（WAY）心體驗」。

米其林 美食 觀光署

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