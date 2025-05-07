籲「彈性育嬰假」以日為單位 民團：0到6歲國家養 不是補貼就好

賴清德總統就任將屆滿周年，托育及就業政策催生聯盟今天開記者會，呼籲賴總統落實彈性育嬰假政見，「0-6歲國家一起養」不是只有降低托育費用就好，更應該讓雙親能彈性運用假別，才能兼顧職場與工作，聯盟呼籲彈性育嬰假至少要放寬「以日為單位」，雖滿意度不到100分，好歹也有80分。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶說，2024年六都托嬰中心因腸病毒停課情形嚴重，高雄市公立托嬰中心平均停課25天、台北市19.9天、桃園市17天。

他說'，即使台北市、高雄市2025年起，放寬腸病毒停課規定可能讓未來停課數降低，但依據最新公告的托嬰中心定型化契約，日後兒童健康不佳時，托嬰中心有權要求家長，配合接回照顧，政府更應有配套措施。

王兆慶表示，托盟自3年前即倡議「可按小時請領」的親職假，雖然理想訴求是「100彈性」，退讓至「每日固定可提早1至2小時下班」是「90分彈性」，現在願意退讓接受勞動部長洪申翰口中的「以日為單位」的80分彈性請假方式，他嚴正呼籲「母親節將至，520總統就任也將滿一年，希望行政院與勞動部不要讓總統的政見跳票。」

育兒代表張麗環分享自身協助照顧2名孫子女的經驗。她說，原本認為二寶抽中新北市公托很幸運，沒想到卻是惡夢的開始。二寶入托後腸病毒不斷爆發，去年9月份幾乎都在停課狀態，家裡工作人口的特休奉獻給照顧孩子，最後不得不選擇放棄公托，由孩子的媽媽請育嬰留職停薪。

張麗環說，以日為單位請育嬰假，較能應付突發的停課，也希望擴及祖父母都能使用。

全國教保產業工會理事長郭明旭說，根據教育部統計，2024年1至5月全台幼兒園有2007個班級停班，去年11月單月全台就有347班因腸病毒停班，其中263班是幼兒園，一班24個孩子，停課就牽動24個家庭的照顧者，影響層面之大，尤其雙薪家庭更面臨蠟燭兩頭燒。

幼托機構近年常遇到有家長明知小孩發燒，卻還是偷偷送到幼兒園，郭明旭推測可能是家長已經沒有假可以請了，只好出此下策。政府期待家長負擔腸病毒防疫義務，就應給予請假配套跟收入保障，不是降低學費、給補貼就認為國家有養小孩，應正視家長照顧的實際需求，提供彈性運用假別，創造更友善的育嬰方式，才能讓家長真正感受到國家養政策有在落實。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋說，25到34歲年輕勞工平均特休僅8.2天，根本無法應對腸病毒等突發照顧需求。育嬰責任仍多由女性承擔，政府若真要促進性別平等，就該讓照顧責任制度化、彈性化。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，育兒責任不該由勞工犧牲特休休息權利來承擔，婦女新知自2011年推動勞工比照軍公教有薪家庭照顧假，照顧假天數也成7天、14天喊到21天，但迄今毫無改革，彈性育嬰假已經是妥協方案，既沒有動到總天數、津貼總額，只是讓運用方式更彈性，賴政府到現在仍然沒有任何動作，讓人失望。