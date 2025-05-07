後疫情下醫師公會提5建議 打造必要藥品避免藥局難備貨

隨著新冠疫情進入後疫情時代，但卻仍有其他病毒挑展，年初就曾因為流感流行期一度讓分散急診量能，面臨前所未有擁擠。如何強化第一線醫療韌性、讓防疫資源制度化供應，中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長蘇育儀提出五大建議，盼政府完善基層診所作戰能力，未來面對災變與傳染病流行時，發揮即時、就近且有系統的醫療防線功能。

蘇育儀呼籲政府建立戰備醫療物資供應制度，並且打造健保必須藥品清單。疫情期間如防護衣、N95口罩、酒精、快篩與抗病毒藥物是診所必要物資，近期新冠疫情漸漸升溫，政府也籲民眾使用快篩檢驗，但以診所端要幫民眾做快篩實在缺乏誘因。

他以家用快篩一劑110元為例，而健保給付診所幫民眾做快篩僅150點，以台北地區點值0.8元計算，實際收入約120元；即便不計人事成本，也可能因耗損導致倒賠。

另，建議健保署會同專科醫學會，建立簡化版「健保必須藥品清單」，讓診所可以完備藥品外，釋出處方箋給社區藥局也可以備藥。以呼吸道感染為例，需要藥品約在5到10種藥物；要是每位醫師開藥都大不相同，社區藥局根本沒有辦法應付。

第二，呼籲政府支援疫苗冷鏈配送，提高疫苗接種處置費。蘇育儀說，診所每施打一劑疫苗政府僅補助100元，但實際耗費人力與行政成本高。不少年長醫師自備冰桶至衛生所領疫苗，政府應該透過官方冷鏈配送降低不變，並且增加誘因。

第三，疫情時優先動員相關疾病專科醫師。蘇郁宜說，新冠時因為居家照顧線上看診，讓很多非呼吸道疾病專科醫師參與照顧，例如讓精神科照顧病人，卻在關懷後轉到其他診所開藥，失去一致解決優勢；新冠是呼吸道感染疾病，耳鼻喉科、家醫科、小兒科、內科等絕對是第一線的醫師，建議未來應該優先動員第一線科別醫師。

第四，蘇育儀建議政府應善用診所既有基層診所健保雲端HIS，提供防疫訊息。現在雖然有雲端藥歷等即時公告訊息，但是部分醫師不善於使用，而HIS已有完整資料庫，每個診所一開診都要打開HIS系統，可以即時傳遞防疫訊息。此外，他說，雖政府補助HIS建置費用，但租金、雲端儲存等維運成本並無公務預算編列，期盼能納入國家醫療基礎建設中。

最後，蘇育儀呼籲政府把基層診所醫事人員納入韌性醫療規劃中，全台有1萬2000家基層診所、2萬多診所醫師、近7萬診所護理師，絕對有能力作為災變與疫情第一線的主力，不需要重新訓練，是「即戰力」。

疾管署長莊人祥回應指出，基層診所確實在呼吸道疾病防疫中扮演重要角色，目前已經跟行政院爭取提高疫苗接種處置費，但是冷鏈配送部分曾經評估過，但成本實在太高難以全面實施。