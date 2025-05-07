膝蓋關節退化非老年人專利 醫：國內每6人有1人膝蓋痛

現代人重視休閒健康生活，運動成了現代新顯學。依教育部公布113年運動現況調查結果發現，國人參與運動人口比例高達82.9%，規律運動人口比例自103年以來，更首度達到35.3%。調查發現，規律運動者獲得較高的自我健康與生活快樂度。但醫師表示，錯誤運動習慣會讓關節提早退化，即使是年輕人也會罹患退化性關節炎。

35歲阿傑對運動十分狂熱，從學生時代就迷戀上各式運動，馬拉松、游泳、自行車、登山、衝浪等運動是他休假的日常，並從去年開始積極備戰「雙北世壯運」三鐵項目，但近來發現膝蓋常有痠痛感覺，影響運動表現，經檢查發現罹患退化性關節炎。醫師囑咐要減少運動，強度和頻率都要降低，以免年紀輕輕就要換人工膝關節。

振興醫院骨科部主醫師黃祥霖說，若仗著年輕力壯就忽略膝蓋的保養，步入中老年將會面臨膝蓋退化問題，不只疼痛帶來的不適，將影響生活品質。依衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，大約6.5個人當中就有1人飽受膝關節疼痛之苦，其中，也包括了許多年輕人因為運動不當，造成膝蓋的損傷，又沒有即時接受正規治療，導致關節退化有年輕化的趨勢。

黃祥霖指出，目前最常見的關節疼痛治療方式，不外乎透過玻尿酸或PRP(高濃度血小板血漿)注射，以減緩關節不適，黃祥霖說，這二種治療都無法從根本解決問題，甚至有些民眾耗費許多金錢和時間去從事坊間各式各樣治療，但最終仍需面臨置換人工關節的情況，都大幅影響照護者及病患本身的生活品質。

全民健保普及，台灣每年人工關節置換手術量排行世界前幾名，再加上科技進步，人工關節介面耐用程度超過20年已不是問題。黃祥霖表示，但對年輕人來說，使用人工關節置換來治療嚴重的關節病變是最不得已的選擇，因人工關節的使用年限仍有其限度，人工關節重置更是一項辛苦且對周邊軟組織破壞更多的手術。

黃祥霖指出，國內於民國109年開放「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」，由於脂肪幹細胞具有自我更新、再生修復以及免疫調的的能力，透過局部注射，可調節發炎現象，再生軟骨組織，讓受關節炎所苦的民眾重拾「膝」望，不再只有「等著換關節」這條路可選。

脂肪幹細胞是成人中最容易取得的間質幹細胞，透過取拇指大小，約3至5公克的皮下脂肪或關節鏡取得髕骨下脂肪塊，局部麻醉不需住院，再經特殊技術，分離出脂肪幹細胞加以培養，這些細胞具有高可塑性、自我更新的能力，之後再以關節注射方式治療，進而達到修復受損的組織。

黃祥霖說，幹細胞治療退化性關節炎最佳治療時機為輕中度退化，若軟骨已嚴重破壞，關節空隙明顯縮小，治療效果有限，這種狀態下即使使用幹細胞再生軟骨治療，生成的新軟骨也會被立即磨損，可能還是需要考慮人工關節的置換。因此，不建議等到症狀惡化後才考慮幹細胞治療，愈早介入，幹細胞修復的潛力愈大。

黃祥霖指出，相比於人工膝關節置換手術，細胞治療具低侵入性低，治療僅1至2次，除了舒緩退化性關節炎帶來的疼痛外，還能幫助關節內透明軟骨的增生，國內目前已有超過100個案例，療效和安全性都十分良好，國內使用自體脂肪幹細胞治療研究顯示：治療後兩側疼痛指數平均減少約6成，膝關節功能評估量表顯示進步約3至7成。