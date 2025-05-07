乳癌健保給付「有時限」 病團：期滿病友只好抵押房產

病友小P，8年前罹患晚期乳癌，因為自己有商保給付，多數治療均與醫師討論自費使用。歷經4次抗藥、換藥，她2年多前癌症復發，醫師建議使用每3周需要自費14萬至21萬的療程，同時她卻被公司要求必須出具疾病痊癒證明才可復職，最終只能離職。乳癌病友協會指出，許多晚期乳癌病友與小P面臨類似處境，加上健保給付時間限制，病友常須面臨自費用藥，若工作又發生問題，處境雪上加霜。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，協會近期訪談多名乳癌病友，許多晚期病人希望積極治療，但藥物即使納入健保，也有「給付期限」，給付療程至多18至24個月，期滿後必須轉為自費，且健保給付設有自然停經者不可用藥等嚴苛條件，許多病友無法用藥，「即使藥物納入健保，離用得到藥還有長遠距離。」許多病人拿房產抵押貸款，最終仍無力償還，只好賣屋買藥。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔表示，最多人罹患的乳癌分型是HER2陰性乳癌，其用藥以CDK46抑制劑為主，健保雖有給付，但排除腦轉移、僅骨轉移病患，且只能給付24個月，臨床上看到許多病人治療後疾病控制良好，但給付時間期滿，只能詢問病人「要自費還是要停藥？」絕大多數病人，若商業保險不足以給付，自身經濟狀況又不好，只能選擇停藥。

HER2陽性乳癌是第二大宗乳癌病患。黃柏翔說，針對此類乳癌治療，已有抗體藥物複合體藥物（ADC）納入健保，但給付時間只有1年，這藥物相當有效，病人治療後存活時間往往超過一年，仍要面對停藥窘境，且健保設定標靶藥只能擇一，病友用了一項健保給付標靶藥物，就不能使用其他品項，「若病人經濟狀況不佳，要全部使用健保給付的藥物，就只能打最傳統的化療。」

立法委員王正旭表示，國內談論生死議題風氣雖保守，但若癌症末期病人能與家庭共同討論臨終議題，病人也能更安心接受治療，治療成效也會更佳，衛福部健保署5月1日起擴大給付預立醫療諮商（ACP），納入癌症等重大傷病患者，呼籲病友多加利用，經ACP流程後簽署預立醫療決定（AD），預先安排自己臨終時想要的處置方式。