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係金ㄟ！知名酪農區本周末乳香路跑 品牌鮮乳洋香瓜吃到飽
雲林縣崙背鄉是國內主要酪農區之一，並盛產洋香瓜，為推廣品質俱佳的在地鮮乳及洋香瓜，公所將於5月10日舉辦「2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」，當天將有「瓜田乳香」路跑活動，帶領民眾認識產地，並有洋香瓜、西瓜、在地酪農品牌的鮮乳等農畜產品免費品嘗活動。
崙背鄉長李泓儀、縣議員洪如萍及蔡永富等人今天一同為崙背鄉洋香瓜暨牛奶節宣傳，李泓儀表示，崙背鄉位於濁水溪南岸，水源豐沛，日夜溫差大，栽培的洋香瓜甜度可高達18度，果肉香甜多汁，主要栽培品種以卡蜜拉、天華、阿露思為主。
鄉公所農業課長詹健宗表示，受去年颱風、氣候不穩定影響，今年產量減少約2成，加上今年初持續寒冷，產季延後約2周，目前正進入採收期，品嘗當季美味正是時候。
李泓儀表示，崙背也是酪農重鎮，飼養乳牛超過1.1萬頭，是台灣四大生乳產區之一，供應國內知名鮮乳品牌，鄉內自有品牌在超市通路也很受消費者歡迎。
崙背是兼具瓜香與乳香的農業大鄉，為推廣在地優質農產，鄉公所將在5月10日上午7時至中午12時，在崙背第三公園前舉辦2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節。
李泓儀表示，活動當天上午7時將由「瓜田乳香路跑」開場，全程約四公里，並有趣味DIY體驗、精彩舞台表演、贈送樹苗等系列活動，當日備有洋香瓜、西瓜、在地酪農品牌的鮮乳等農畜產品免費品嘗，「保證夠吃」，歡迎大家一同感受崙背土地的甜美成果。
為鼓勵消費支持在地農業，凡活動當日持兩張三、四、五月的發票，即可兌換一張摸彩券，摸彩禮品均為崙背出產的優質商品。
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