為粉絲見面會黃牛票修文創法？文化部長李遠：審慎評估

粉絲見面會如果賣黃牛票，是否可依文創法的黃牛條款開罰？泰國偶像6月來台舉辦劇迷見面會，大陸網站卻提前販售各種高額加價票券，民眾向立委陳情出現黃牛票，恐違反文創法擾亂市場秩序。

文化部長李遠今赴立院報告預算解凍案，多名立委詢問見面會黃牛票是否歸文創法管轄？李遠說，文創法的黃牛條款是針對「藝文表演票券」，粉絲見面會的黃牛票券應回歸「社維法」處理。文化部目前可以接受個案檢舉處理，但是否要為此修文創法，必須審慎評估。

李遠表示，見面會經常只是拍拍照，是廠商促銷、增加明星粉絲的商業行為，並不屬於文創法管轄的範圍，而應該歸於社會秩序維護法。立委張雅琳質詢時表示，粉絲見面會往往都有歌舞表演，而且營收驚人，甚至一場見面會就高達7980元，希望能研議修正文創法納入見面會。

立委吳沛毅說，包括影視產業演員相關衍生的一些活動，也有一些是表演。這些到底屬不屬於文創法管轄的範圍，應該在文化部裁量認定的範圍內，法規雖然沒有規定，但可以在文化部的裁量權之內。她認為影視演員粉絲見面會數量愈來愈多，文化部應該「跟上時代」，研議納入文創法。

李遠則表示，文創法黃牛條款的管轄範圍是藝文表演票券，要有音樂舞蹈等表演過程。但文化部可以接受個案的檢舉來做判斷，至於是否要為粉絲見面會修文創法，他認為還要審慎評估。