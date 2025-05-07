基隆跟進雙北 弱勢家庭嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗

基隆市跟進雙北，今天起提供基隆低收、中低收入戶嬰幼兒，免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗。衛生局長張賢政說，已先寄發通知單給符合接種條件的200多名嬰幼兒家庭，家長可與衛生所預約接種時間。

腸病毒71型疫苗2歲以下接種3劑，2至3歲接種2劑，自費每劑4000多元。出生滿6周至未滿24周嬰幼兒，接著2劑口服輪狀病毒疫苗，每劑2、3000元。台北、新北市去年起提供弱勢家庭嬰幼兒，免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗，基隆市今年編列243萬元預算跟進。

張賢政說，打疫苗是很多傳染性疾病預防重要項目，早年發展出來的疫苗多有公費施打，至於新發展出來，經實驗結果效果良好的疫苗，因尚未納入中央編列預算施打，所以有縣市政府自行提出補助弱勢家庭接種計畫。

張賢政表示，每一個孩子都是家庭與社會的寶貝，新疫苗價格相對較貴，市府因此決定今年起跟進雙北補助方案，讓弱勢家庭的嬰幼兒能獲得保護力，又不用擔心經濟負擔。

衛生局說，腸病毒及輪狀病毒都是透過接觸受汙染物品感染疾病，腸病毒71型還可能會引發腦膜炎、肺水腫及肺出血等嚴重併發症，甚至死亡。重症致死率高達三成，以5歲以下幼兒是併發重症的高風險族群。

基市府自今天起，安排基隆列冊的低收及中低收入戶嬰幼兒，可免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗。衛生局已先寄發通知單，通知符合接種條件的嬰幼兒家庭，預約時間接種。符合接種資格者若未接到通知，可洽詢衛生局防疫專線(02)2427-6154。

衛生局表示，確保健康平時就應落實手部衛生，請家長協助孩子遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，正確使用肥皂勤洗手，定期清洗玩具，並注意環境衛生及清潔，以降低傳染病感染風險。