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買禮物送媽媽要注意 新北抽查398件商品、114件標示不合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局針對轄內商家辦理母親節商品專案抽查。圖／新北市經發局提供
新北市經發局針對轄內商家辦理母親節商品專案抽查。圖／新北市經發局提供

母親節將至，各家業者紛紛推出送禮專區，吸引不少民眾採購送禮表心意。新北市經發局共抽查398件商品，其中114件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。經發局提醒，民眾選購時應留意商品標示是否齊全。

經發局長盛筱蓉說，母親節商品種類多元，常見類型包括包包、飾品、服飾等，但多數民眾在購買時往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示。

經發局表示，此次專案總計抽查398件，其中114件標示不合格，主要不合格原因，包包、飾品等商品主要缺失為未標示製造商或進口商、製造年月，主要成分或材料、原產地及淨重、容量、數量或度量等資訊；服飾類商品以未標示國外製造商名稱為大宗。

針對此次抽查標示不合格商品，經發局表示，已依「商品標示法」、「服飾標示基準」等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬元至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

經發局提醒，無論何種商品流通進入市場時，皆應符合商品標示法及其他相關標示基準規定，例如常見的包包、飾品等商品應符合「商品標示法」規定；服飾類商品應分別符合「服飾標示基準」規範。民眾在購買相關商品時，應留意所使用的商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。

新北市經發局針對轄內商家辦理母親節商品專案抽查，服飾類商品以未標示國外製造商名稱為大宗。圖／新北市經發局提供
新北市經發局針對轄內商家辦理母親節商品專案抽查，服飾類商品以未標示國外製造商名稱為大宗。圖／新北市經發局提供
飾品類商品主要缺失為未標示製造商或進口商、原產地、製造年月、主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量等資訊。圖／新北市經發局提供
飾品類商品主要缺失為未標示製造商或進口商、原產地、製造年月、主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量等資訊。圖／新北市經發局提供

母親節

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