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白沙屯媽祖回鑾天氣趨勢一次看 周日回宮慎防劇烈雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯媽祖徒步進香，昨天是200年來首次入境南投縣並在名間鄉駐駕松柏嶺受天宮，今天上午6時許起駕北返。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香，昨天是200年來首次入境南投縣並在名間鄉駐駕松柏嶺受天宮，今天上午6時許起駕北返。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」

白沙屯媽祖徒步進香北返回鑾，昨晚駐駕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮，清晨6時許起駕，目前到彰化縣田中鎮。由於鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨針對中部以北發布大雨特報，多次發布大雷雨即時訊息，不過，今晨至目前鑾轎行經路線頂多小雨或陰天，信眾直呼「媽祖保佑」。

南投人期盼白沙屯媽祖今天繼續待在南投縣，不過，鑾轎上午7時42分來到南投縣名間鄉赤水派出所前三叉路口，猶豫2分鐘左右，突然打轉一圈後，選擇奔向150縣道，上午7時48分跨進彰化縣田中鎮。

白沙屯媽祖徒步進香活動，全程共計10天9夜，預計11日周日下午3時45分回宮。

而本周兩波鋒面影響，今天是第一波，中部和北部雨勢比較明顯；中央氣象署科長劉宇其表示，下一次預計是周末，另外一波鋒面報到，各地天氣都不穩定。

劉宇其表示，今天主要降雨區域在中部以北、宜蘭、花蓮地區，今天入夜之後，整體降雨逐步趨緩，剩下中部以北、宜蘭降雨為主。明天降雨再進一步趨緩，各地多雲到晴天氣，中午過後山區會有午後雷雨發展出來。明天、周五白天各地天氣穩定。

不過，劉宇其表示，周五晚上鋒面逐漸接近，比較大的轉變會在周六，鋒面來到台灣上空，周日鋒面逐步南移，周六、周日天氣最不穩定。

劉宇其表示，周六、周日鋒面逐漸通過台灣上空，各地轉為雷陣雨天氣；其中，西半部地區可能有局部性大雨發生，其他地方雨勢也比較明顯。周六比較大的雨勢在中部以北開始出現，周日全台有雨。

溫度也是跟降雨起起伏伏，劉宇其表示，今天雨勢部分比較明顯，尤其北部高溫和昨天相比明顯下降，目前在20至23度附近。明天雨勢趨緩之後，各地溫度又會顯著回升，高溫來到30度以上。周末因為降雨，溫度又會逐漸下降。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，周末期間鋒面由北往南通過台灣上空，各地有短暫陣雨或雷雨。要留意對流系統發展、移動可能帶來的局部較大雨勢機會。

白沙屯媽祖上午到了往彰化縣田中鎮的赤水派出所前關鍵路口，猶豫2分鐘後打轉一圈，直奔150縣道，前往彰化縣田中鎮。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖上午到了往彰化縣田中鎮的赤水派出所前關鍵路口，猶豫2分鐘後打轉一圈，直奔150縣道，前往彰化縣田中鎮。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」

大雨特報 大雷雨 白沙屯媽祖 鋒面

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