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《臺灣米其林指南2025》擴大版圖 納入新北、新竹

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
《臺灣米其林指南》正式宣佈，將納入新北與新竹。圖／米其林指南提供
《臺灣米其林指南》正式宣佈，將納入新北與新竹。圖／米其林指南提供

《臺灣米其林指南》今（7日）正式宣佈，將納入三個全新的美食目的地——新北市、新竹縣與新竹市；也就是說，即將在今年下半年公布的《臺灣米其林指南 2025》餐廳名單，評選範圍將涵蓋全臺七大美食城市，包括臺北、臺中、臺南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市。

《臺灣米其林指南》自 2018 年在臺北首度登場後，陸續於 2020 年擴展至臺中，並於 2022 年延伸至臺南與高雄，今年再增添新北市、新竹縣與新竹市。「我們非常榮幸能在《臺灣米其林指南 2025》中，將評選範圍拓展至新北市、新竹市與新竹縣，進一步探索這三座城市豐富多元的在地風味與文化底蘊。」米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「自 2018 年米其林指南首度在臺北發表，逐步涵蓋臺中、臺南與高雄。今年邁入第八年，也是《臺灣米其林指南》第三次擴展，我們非常開心能在臺灣繼續我們美食旅程。」

「新加入的三個城市，不僅融合傳統與創新，從生氣蓬勃的海鮮料理，到獨具特色的文化傳承，都展現出鮮明的在地風貌。」Gwendal Poullennec同時指出：「我們的評審員團隊期待能深入挖掘更多北臺灣美食瑰寶，並向全球呈現讓這個地方獨一無二的豐富多元風味與體驗，更迫不及待要將這些精彩發現分享給世界。」

交通部觀光署署長周永暉表示 :「新城市的公布，使《臺灣米其林指南》美食版圖再度擴展，這不僅展現了不同城市的活力與在地美食文化的縮影及其獨特魅力，也對臺灣新增三城市的在地美食多元風味和特色再次給予了高度肯定，並為臺灣餐飲和旅遊業注入了全新的動力。」

周永暉指出：「我們誠摯邀請全球遊客深入探索臺灣，享受一天內從蔚藍海洋到壯麗山脈的奇妙變化外，同時品味創意與傳統交織的美味。讓每一趟旅程都充滿驚喜與無限可能， 2025 歡迎來臺品嘗及探索臺灣七大城市的米其林美食新魅力！」

隨著三個新城市的加入，備受期待的《臺灣米其林指南 2025》餐廳名單，將持續彰顯臺灣各式料理的多樣性與豐富性。《臺灣米其林指南 2025》完整餐廳名單，將於下半年舉行的官方發布活動中公布。

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