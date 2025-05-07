部桃酒癮門診90%都男性 醫師：壓力大請說出來勿借酒澆愁

55歲的何先生總覺得太太與孩子無法理解自己的心情， 過去習慣在下班後，喝酒排解心中壓力，也曾因情緒低落、失眠就診精神科，但酒精始終是他每日生活的一部分。

直到孩子陪他走進衛福部桃園醫院戒癮門診，他才發現，自己多年來的孤單，來自於從未主動讓家人真正認識他的脆弱。透過醫師的戒酒藥物輔助，並引導他與家人重新表達分享內心的感受，看見家人真誠的接納中，感受到久違的支持與連結。

何先生感慨地「早知道說出來會被理解，我就不用一個人喝酒、一個人難過了」，其實這樣的互動，是他渴望了很多年的。

桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，5月9日是「台灣無酒日」，提醒大眾注意飲酒對健康的危害，從癌症、心血管疾病到大腦萎縮與失智症，風險皆會因過量飲酒而升高；除了生理傷害，我們常忽略隱藏在飲酒習慣背後的心理壓力。臨床上有許多男性酒癮個案，與「壓抑情緒、不敢示弱」的性別期待密切相關；當男人感到煩悶、孤單、被誤解，卻不允許自己流淚或對他人吐露心聲，往往選擇讓酒精成為唯一的情緒出口。長期下來，不僅影響身體健康，也會導致成癮。

蘇柏文說，為提升國人心理健康韌性，衛福部每年都編列戒酒治療相關補助，去年4200萬元，今年近6300萬元。六都中，桃園市暫編金額為300萬元，其他五都為800萬元。桃園醫院去年起提供酒癮治療服務，統計至今已有113人參與酒癮治療，其中101人為男性。值得注意的是，許多民眾不知道政府每年提供最高4萬元的戒酒藥物與心理治療費用補助，去年全國有4222人提出申請，僅有2374人申請藥物治療相關補助。

蘇柏文強調，酒精成癮不會突然發生，除了戒酒藥物治療，探索飲酒背後的情緒與壓力來源，當我們願意承認內心的痛、允許自己示弱、向外尋求幫助，感變才開始發生。他鼓勵男性允許自己不需要獨自撐得那麼辛苦，相信流淚不是軟弱，便是跨出復元的第一步，當男人也可以流淚，他們就不再需要借酒澆愁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康