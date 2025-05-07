快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

聽新聞
0:00 / 0:00

部桃酒癮門診90%都男性 醫師：壓力大請說出來勿借酒澆愁

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇柏文提醒有壓力不要借酒澆愁。圖／衛福部桃園醫院提供
蘇柏文提醒有壓力不要借酒澆愁。圖／衛福部桃園醫院提供

55歲的何先生總覺得太太與孩子無法理解自己的心情， 過去習慣在下班後，喝酒排解心中壓力，也曾因情緒低落、失眠就診精神科，但酒精始終是他每日生活的一部分。

直到孩子陪他走進衛福部桃園醫院戒癮門診，他才發現，自己多年來的孤單，來自於從未主動讓家人真正認識他的脆弱。透過醫師的戒酒藥物輔助，並引導他與家人重新表達分享內心的感受，看見家人真誠的接納中，感受到久違的支持與連結。

何先生感慨地「早知道說出來會被理解，我就不用一個人喝酒、一個人難過了」，其實這樣的互動，是他渴望了很多年的。

桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，5月9日是「台灣無酒日」，提醒大眾注意飲酒對健康的危害，從癌症、心血管疾病到大腦萎縮與失智症，風險皆會因過量飲酒而升高；除了生理傷害，我們常忽略隱藏在飲酒習慣背後的心理壓力。臨床上有許多男性酒癮個案，與「壓抑情緒、不敢示弱」的性別期待密切相關；當男人感到煩悶、孤單、被誤解，卻不允許自己流淚或對他人吐露心聲，往往選擇讓酒精成為唯一的情緒出口。長期下來，不僅影響身體健康，也會導致成癮。

蘇柏文說，為提升國人心理健康韌性，衛福部每年都編列戒酒治療相關補助，去年4200萬元，今年近6300萬元。六都中，桃園市暫編金額為300萬元，其他五都為800萬元。桃園醫院去年起提供酒癮治療服務，統計至今已有113人參與酒癮治療，其中101人為男性。值得注意的是，許多民眾不知道政府每年提供最高4萬元的戒酒藥物與心理治療費用補助，去年全國有4222人提出申請，僅有2374人申請藥物治療相關補助。

蘇柏文強調，酒精成癮不會突然發生，除了戒酒藥物治療，探索飲酒背後的情緒與壓力來源，當我們願意承認內心的痛、允許自己示弱、向外尋求幫助，感變才開始發生。他鼓勵男性允許自己不需要獨自撐得那麼辛苦，相信流淚不是軟弱，便是跨出復元的第一步，當男人也可以流淚，他們就不再需要借酒澆愁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

情緒低落 桃園

延伸閱讀

防狼噴霧當消毒劑噴麥當勞馬桶 1男屁股被辣到1男嘔吐遭起訴

越吃越睡不著？ 7種食物正在害你失眠

基市攜手學校、家庭與醫療系統 共同守護孩子心理健康

洗手錯誤小心細菌更多！ 醫師：這個比酒精更有效

相關新聞

大雨續炸中北部到入夜 周末再有更強鋒面、母親節全台溼答答

本周兩波鋒面影響，中央氣象署科長劉宇其表示，今天是第一波，中部和北部雨勢比較明顯；下一次預計是周末，另外一波鋒面報到，各...

印巴開火亂空中交通 長榮、華航啟動相關應變 最新航班情況一次看

印度軍方6日對巴基斯坦9處目標及克什米爾地區實施精確打擊，巴基斯坦軍方證實已擊落5架印度軍機。最新消息指出，巴基斯坦宣布...

YouTube Premium台灣便宜雙人方案來了！訂閱價格比印度貴近4倍 規則一次看

昨日聯合新聞網《科技玩家》報導，YouTube正在針對印度、法國、台灣和香港的部分用戶推行「雙人訂閱套餐」的YouTube Premium 或YouTube Music Premium會員資格，印度該方案定價約為每月219盧比（約台幣78元），實測台灣確實已推出雙人方案每月299元，價格比印度貴了近4倍，且有相關規格需遵守。

今年首颱仍無影 賈新興：連2年1至4月掛零 這年6颱最多

已經進入5月，不過今年首颱遲未生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，2025年1至4月颱風生成數0...

雷雨狂炸中北部 周末再有春雨鋒面影響全台、北部降溫

鋒面影響，天氣不穩定。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今晨鋒面帶來的不穩定大氣條...

年初才得流感…國二生高燒快篩家長震驚 醫揭打疫苗好處：不是免疫

流感雖好發於冬季，回暖仍須注意身體狀況。小兒科醫師陳信宏在臉書粉專「陳信宏小兒科診所」提醒，即使打過針或確診過A或B型流感，都還是有再次確診的風險，切勿掉眼輕心，想要準確判斷還是以快篩為主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。