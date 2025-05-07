快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空8月22日限時直飛宮古島 每周兩班即起開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空。聯合報系資料照
星宇航空。聯合報系資料照

星宇航空（2646）7日宣布，於8月22日新開宮古島市/下地島航班，成為首家直飛下地島的國籍航空公司，並於即日起全面開賣。下地島航線將以A321neo客機飛航，提供台北–下地島每周兩班服務，航程約一個半小時，從8月22至10月24日為旅客打開一段限時的夢幻島嶼之旅。星宇航空與雄獅（2731）/山富（2743）/易遊網等旅行社皆有合作推出自由行及團體的宮古島行程，4天3夜最低價新台幣18,900元起。

星宇航空指出，距離沖繩本島僅一小時航程的宮古島，因擁有晶瑩剔透的蔚藍海水與絕美白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」。海面能見度極高，潛入水中即可見到大面積的珊瑚礁群、悠游其間的海龜與上百種熱帶魚群，是潛水與浮潛愛好者的天堂。從擁有夢幻藍光閃耀的「青之洞窟」、海底地形豐富的「中之島浮潛區」，再到恍若無人秘境的與那霸前濱海灘及砂山海灘，宮古島是探索海底世界與療癒心靈的雙重秘境，旅客可跳脫日常框架，感受純粹自然的召喚。

星宇航空表示，除了令人屏息的海景，宮古島也蘊藏眾多風味與慵懶選擇。無論是在當地品嚐宮古牛燒烤，或是在沙灘邊啜飲日式雞尾酒，旅程都充滿迷人節奏。島上更有多間頂級度假村，結合私密海灣與極簡現代美學，為旅人打造極致「耍廢系」靜心空間，從私人泳池Villa、沙灘瑜珈到頂級日式餐廳，重新定義放空的高級質感。星宇航空邀您拋開計畫、輕裝啟程，飛往專屬於你的宮古藍時光。

另外，歡慶宮古島市/下地島首航，星宇航空特別攜手日系保養品牌資生堂國際櫃，推出首航限定禮遇。凡搭乘首航班機之商務艙旅客，將尊享資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏保養防禦奢華六件禮」，結合經典保養系列與2025全新升級防禦精華乳，集防曬、妝前與保養三重功效於一身。晚霜更特別添加10倍珍稀「延命草」關鍵抗老成分，搭配 NEW 防禦精華乳日夜強強聯手，打造由內而外720°全方位年輕防禦力！經濟艙旅客則可獲贈新豔陽夏系列「水離子熱防禦UV隔離露」海島防曬三件禮，臉部和身體皆可使用，提供全日陽光防護。此外，凡搭乘首航班機旅客皆可獲得專屬回饋兌換卡，憑卡至資生堂櫃點體驗，即可獲贈新台幣1,000元好禮。

為讓旅客安心暢遊，星宇航空亦與DJB全球eSIM合作，自8月22日開航日起將期間限定提供所有搭乘台北出發的旅客「日本4日吃到飽eSIM」乙張，報到時於機場櫃檯領取，超過四日行程者亦可使用專屬折扣碼續購，無縫接軌宮古藍時光，盡情上傳分享旅程風景。

星宇航空

延伸閱讀

Gogoro 歡慶十週年 全新車主推薦獎勵計畫豪華開跑！

長榮航、星宇 押中長期

星宇航空派它追「粉紅超跑」 粉絲心動以為模型車好想買

白沙屯媽祖遶境 星宇航空出動公益巴士

相關新聞

大雨續炸中北部到入夜 周末再有更強鋒面、母親節全台溼答答

本周兩波鋒面影響，中央氣象署科長劉宇其表示，今天是第一波，中部和北部雨勢比較明顯；下一次預計是周末，另外一波鋒面報到，各...

印巴開火亂空中交通 長榮、華航啟動相關應變 最新航班情況一次看

印度軍方6日對巴基斯坦9處目標及克什米爾地區實施精確打擊，巴基斯坦軍方證實已擊落5架印度軍機。最新消息指出，巴基斯坦宣布...

YouTube Premium台灣便宜雙人方案來了！訂閱價格比印度貴近4倍 規則一次看

昨日聯合新聞網《科技玩家》報導，YouTube正在針對印度、法國、台灣和香港的部分用戶推行「雙人訂閱套餐」的YouTube Premium 或YouTube Music Premium會員資格，印度該方案定價約為每月219盧比（約台幣78元），實測台灣確實已推出雙人方案每月299元，價格比印度貴了近4倍，且有相關規格需遵守。

今年首颱仍無影 賈新興：連2年1至4月掛零 這年6颱最多

已經進入5月，不過今年首颱遲未生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，2025年1至4月颱風生成數0...

雷雨狂炸中北部 周末再有春雨鋒面影響全台、北部降溫

鋒面影響，天氣不穩定。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今晨鋒面帶來的不穩定大氣條...

年初才得流感…國二生高燒快篩家長震驚 醫揭打疫苗好處：不是免疫

流感雖好發於冬季，回暖仍須注意身體狀況。小兒科醫師陳信宏在臉書粉專「陳信宏小兒科診所」提醒，即使打過針或確診過A或B型流感，都還是有再次確診的風險，切勿掉眼輕心，想要準確判斷還是以快篩為主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。