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雙北世壯運前進高雄旅展 新北館推出母親節優惠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
淡水擁有美麗的河岸夕陽、古蹟林立，不論是在河岸牽手散步或是逛老街、品嚐在地美食、欣賞無敵海景，都讓人有愉悅的旅行氣氛。圖／新北觀旅局提供
淡水擁有美麗的河岸夕陽、古蹟林立，不論是在河岸牽手散步或是逛老街、品嚐在地美食、欣賞無敵海景，都讓人有愉悅的旅行氣氛。圖／新北觀旅局提供

2025高雄市旅行公會國際旅展將於9日至12日於高雄展覽館登場，新北市府今年以「漾．新北」為主題，偕同旅宿、特色店家及伴手禮共同參展，旅展期間搭配母親節推出多項優惠，同時宣傳5月底即將辦理的碧潭水舞及九份紅燈籠祭促進新北觀光產業。

旅展新北館推出雙北跑點闖關Go活動，替隔周開幕的2025雙北世界壯年運動會暖身，民眾有機會抽中千元禮券大獎、新北幣等好禮。世壯運的閉幕場地新北市美術館也是新北館展場最吸睛的照片牆，甫於4月25日開幕的新美館是北台灣最新的文化地標，蘆葦叢的外型深具現代感。

雙北世壯運將於5月17日至30日在台北與新北盛大舉行，吸引來自107國、逾2.5萬名選手參與，不僅是台灣史上規模最大的國際綜合型運動賽事，更是展現雙北城市魅力的重要舞台。

新北觀旅局長楊宗珉表示，為了吸引南部民眾到新北旅遊，邀請青春山海線台灣極北點的店家們南下宣傳，主打以綠能運具串起低碳旅遊的青春山海線不論是淡水夕照、石門綠石槽、萬里繡球花都是國內外遊客首選，店家們也端出最適合母親節檔期的豐富優惠。

包含擁有溫泉美景的淡水蘊泉庄5月入住送母親節6吋蛋糕、石門半島海悅渡假會館坐擁北海岸第一排無敵海景，以清新網美風格打造極致度假體驗，旅展推出4折雙人住宿優惠券。春末夏初最夯打卡景點萬里高家繡球花田首度亮相最新研發產品KH繡球萃取時空膠囊，幫助媽媽以繡球花萃取精華促進肌膚活化代謝等。吸引外地民眾到新北旅遊。

新北市美術館被譽為「蘆葦叢中的現代美術館」，也是2025世壯運閉幕場地。圖／新北觀旅局提供
新北市美術館被譽為「蘆葦叢中的現代美術館」，也是2025世壯運閉幕場地。圖／新北觀旅局提供
萬里繡球花田美麗壯觀，品種豐富，色彩繽紛豔麗，數大之美讓人震撼。圖／新北觀旅局提供
萬里繡球花田美麗壯觀，品種豐富，色彩繽紛豔麗，數大之美讓人震撼。圖／新北觀旅局提供

世壯運 新北 旅展

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