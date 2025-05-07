雙北世壯運前進高雄旅展 新北館推出母親節優惠

2025高雄市旅行公會國際旅展將於9日至12日於高雄展覽館登場，新北市府今年以「漾．新北」為主題，偕同旅宿、特色店家及伴手禮共同參展，旅展期間搭配母親節推出多項優惠，同時宣傳5月底即將辦理的碧潭水舞及九份紅燈籠祭促進新北觀光產業。

旅展新北館推出雙北跑點闖關Go活動，替隔周開幕的2025雙北世界壯年運動會暖身，民眾有機會抽中千元禮券大獎、新北幣等好禮。世壯運的閉幕場地新北市美術館也是新北館展場最吸睛的照片牆，甫於4月25日開幕的新美館是北台灣最新的文化地標，蘆葦叢的外型深具現代感。

雙北世壯運將於5月17日至30日在台北與新北盛大舉行，吸引來自107國、逾2.5萬名選手參與，不僅是台灣史上規模最大的國際綜合型運動賽事，更是展現雙北城市魅力的重要舞台。

新北觀旅局長楊宗珉表示，為了吸引南部民眾到新北旅遊，邀請青春山海線台灣極北點的店家們南下宣傳，主打以綠能運具串起低碳旅遊的青春山海線不論是淡水夕照、石門綠石槽、萬里繡球花都是國內外遊客首選，店家們也端出最適合母親節檔期的豐富優惠。