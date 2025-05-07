大雨續炸中北部到入夜 周末再有更強鋒面、母親節全台溼答答

本周兩波鋒面影響，中央氣象署科長劉宇其表示，今天是第一波，中部和北部雨勢比較明顯；下一次預計是周末，另外一波鋒面報到，各地天氣又會轉趨不穩定。

劉宇其表示，今天受到鋒面的影響，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區降雨比較明顯，預計入夜之後整體雨勢會緩和。下一次天氣轉變會在周末，另外一波鋒面影響之下，天氣又會變得不穩定。

昨晚到今天下雨狀況，劉宇其表示，昨天鋒面影響之後，下半天開始陸續出現降雨，今天清晨到現在降雨更加明顯，主要在中部以北、宜蘭、花蓮地區降雨比較廣泛，其中，最大日累積雨量出現在竹苗交界，日累積雨量超過100毫米，當中不乏出現短延時強降雨現象。至於南部和東南部降雨比較零星。

今明降雨趨勢，劉宇其表示，預計降雨白天還會持續，今天主要降雨區域在中部以北、宜蘭、花蓮地區，尤其北部、宜蘭、東部山區雨勢還是比較明顯，氣象署目前針對9縣市發布大雨特報，範圍包括新竹、苗栗、宜蘭、花蓮地區及新北、桃園、台中、南投山區。

劉宇其表示，至於南部和台東今天還是會有些零星短暫陣雨出現，沒下雨時多雲到晴天氣，中午過後山區會有午後雷陣雨出現。

今天入夜之後，整體降雨逐步趨緩，剩下中部以北、宜蘭降雨為主。劉宇其表示，明天降雨再進一步趨緩，各地多雲到晴天氣，中午過後山區會有午後雷雨發展出來，另外在宜蘭、基隆北海岸、大台北還是會有零星降雨。

未來天氣部分，劉宇其表示，今天鋒面主要還是在台灣上空，一直到明天這段時間，鋒面逐漸往北，在華中有另外新的鋒面逐漸形成，所以水氣上離台灣比較遠，所以明天、周五白天各地天氣穩定。

劉宇其表示，周五晚上開始，鋒面逐漸接近，比較大的轉變會在周六，鋒面來到台灣上空，周日鋒面逐步南移，周六、周日天氣最不穩定，要到下周一鋒面來到巴士海峽之後，降雨由北而南逐漸趨緩下來。

降雨趨勢，劉宇其表示，明天、周五各地多雲到晴為主，午後局部地區有午後雷陣雨出現。周六、周日鋒面逐漸通過台灣上空，各地轉為雷陣雨天氣；其中，西半部地區可能有局部性大雨發生，其他地方雨勢也比較明顯。

劉宇其表示，周六比較大的雨勢在中部以北開始出現，隨著時間推進到周日，再逐步擴展到南部和東半部。下周一鋒面來到巴士海峽之後，降雨剩下南部和東南部比較明顯一些，其他地方降雨逐步緩和。下周二天氣更為回穩，只剩下台東會有些降雨，午後各地山區零星陣雨。

溫度趨勢，劉宇其表示，也是跟降雨起起伏伏，今天雨勢部分比較明顯，尤其北部高溫和昨天相比明顯下降，目前在20至23度附近。明天雨勢趨緩之後，各地溫度又會顯著回升，高溫來到30度以上，甚至到了周五這天吹西南風，所以台東甚至會有焚風發生情形。