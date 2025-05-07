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印巴開火亂空中交通 長榮、華航啟動相關應變 最新航班情況一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
印度軍方6日對巴基斯坦展開空襲。法新社
印度軍方6日對巴基斯坦展開空襲。法新社

印度軍方6日對巴基斯坦9處目標及克什米爾地區實施精確打擊，巴基斯坦軍方證實已擊落5架印度軍機。最新消息指出，巴基斯坦宣布關閉領空48小時，此外，印度北部多個機場已關閉，直至另行通知。

長榮航空表示，受到印度、巴基斯坦衝突導致空域臨時關閉影響，長榮航空5月6日BR62維也納-曼谷航班返航維也納；BR95桃園-米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。

長榮航空表示，目前持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。

華航表示，受印巴衝突影響，華航第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，本公司已採取一系列措施以確保旅客和機組人員安全。

受到印度與巴基斯坦間的攻擊影響，華航及長榮部分班機已有繞行或折返的情況。目前有1班航班取消、5班航機折返。

華航5月7日CI81台北飛往英國倫敦行班取消。

華航CI67台北飛往布拉格A350航班轉降曼谷，後段航班5月7日布拉格飛往台北預期取消／延誤；CI61 台北飛往法蘭克福A350航班轉降曼谷，後段航班5月7日法蘭克福飛往台北預期取消／延誤。

華航CI75台北飛往羅馬A350航班轉降曼谷，後段航班5月7日羅馬飛往台北預期取消／延誤；CI73台北飛往阿姆斯特丹A350航班轉降曼谷，後段航班5月7日阿姆斯特丹飛往台北預期取消／延誤。

華航CI82倫敦飛往台北可能轉降布拉格

長榮BR62維也納飛往曼谷航班折返原出發地，目前已經降落於維也納，後段航班5月7日曼谷飛台北航班預期取消／延誤。

長榮BR95台北飛往米蘭航班，轉降VIE維也納加油後繼續前往米蘭；長榮BR87台北飛往法國繞行待確認。

長榮BR76阿姆斯特丹飛往曼谷航班繞行，目前正常前往曼谷；BR68倫敦飛往曼谷繞行，目前正常前往曼谷。

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