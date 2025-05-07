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今年首颱仍無影 賈新興：連2年1至4月掛零 這年6颱最多
已經進入5月，不過今年首颱遲未生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，2025年1至4月颱風生成數0，連2年都是1至4月無颱風生成的紀錄，包括1983／1984年、2000／2001年、2024／2025年，共3次。
賈新興說，統計1951至2025年，歷年1月至4月颱風生成數，最多有6颱生成，出現於1965年；其次有5颱生成，是1971年、1999年、2014年、2015年。
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