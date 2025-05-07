連兩期電費爆表！台電到他家斷電查兇手 揪出「洗澡狂跳度」
天氣逐漸炎熱，近期已突破35度高溫，不少家庭開始啟用冷氣。一名網友日前在Threads透露，因為家裡近期電費突然破表，仔細檢查後才發現加壓馬達耗電量相當驚人，每次洗澡6至7分鐘就耗費1度電。
原PO表示他們是四位成年人同住一戶公寓，近兩期的耗電量都落在1900度左右，不尋常的數據讓他們非常納悶，於是請了台電公司來幫忙測試電表，起初以為有鄰居偷電，但被告知一切正常。
沒有人偷接電、電表也沒損壞，為了找出「吃電兇手」只好將整戶斷電，並將電器一個一個檢查。沒想到原來是家裡的加壓馬達耗電量驚人，洗澡6到7分鐘會跳一度，關閉後水量雖小一些，但不影響使用。原PO表示下一次抄表時間又要到了，雖然要等下下期帳單才知道結果，不過目前確定省了很多電。
留言下方有網友震驚「好扯，七分鐘一度」、「如果使用220v，那電流約39A，家用設備不太可能有這種數據」、「市售圓鋸機才1600瓦，10000瓦的加壓馬達？不是被台電框了就是你家的加壓馬達有問題」。也有人建議「加壓馬達改成有開關，要洗澡再打開加壓馬達」。
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