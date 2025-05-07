雷雨狂炸中北部 周末再有春雨鋒面影響全台、北部降溫

鋒面影響，天氣不穩定。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今晨鋒面帶來的不穩定大氣條件，配合清晨海陸風環流的交互作用，在中北部沿岸地區有新的對流系統發展起來，帶來較大範圍的陣雨或雷雨現象，在新竹、苗栗一帶的雨勢較大。

自今天0時到上午8時，在苗栗南庄已經有98毫米的累積雨量，苗栗獅潭也有90毫米的雨量，新竹寶山則有83.5毫米的雨量。吳聖宇說，雖然對流系統規模不大，但是配合地形作用，在局部單點的短時降雨量還是不小。

吳聖宇表示，鋒面今天白天仍然從大陸華南延伸到台灣海峽北部，台灣附近大氣狀態還是不穩定，配合白天熱力作用，在台灣海峽北部、中北部沿岸甚至中北部陸地上，可能持續有對流系統發展、活動的機會。中彰投以北到宜蘭一帶受影響較大，今天白天仍會斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生機會。

雲林以南、花東地區受影響較小，大致為多雲天氣，偶有局部短暫陣雨。吳聖宇表示，晚間以後隨著南風增強，鋒面將逐漸北移，退回大陸華南內陸地區，降雨可望明顯減緩下來。

吳聖宇表示，雖然預報在北部、東北部一帶仍有局部降雨，不過整體雨勢已經顯著減小，天氣逐漸恢復穩定。今天白天在北部、東北部的溫度也比較涼，高溫大約23至25度左右，中部及花東地區高溫26至29度，南部高溫仍可來到30至32度。

明天鋒面位置較偏北，台灣附近南風、西南風較為明顯，吳聖宇表示，各地天氣大致穩定，但是山區到了午後仍將有局部熱對流發展、擴散帶來降雨的機會。降雨主要集中在山區，平地部分則是以大台北、宜蘭到花蓮一帶可能有局部降雨。雨量應該都不大，午後外出或是到山區活動要留意天氣變化的情況。

溫度回升，吳聖宇表示，北部、東北部高溫又會回升到28至30度左右，中部及花東地區高溫29至32度，南部高溫有機會來到33度以上。

周五鋒面略往南移動，較為靠近台灣，吳聖宇表示，但還沒有直接影響，受到鋒前偏南到西南風影響，要留意的還是午後熱力作用所造成的熱對流發展、擴散所帶來的降雨，整體降雨的範圍應該會比明天要來得大，雨量也會比較多。

他說，平地受影響的區域除了原本的大台北、東半部以外，西半部靠近山區的平地也可能會有下雨的機會，午後外出注意天氣變化的情況。溫度持續偏高，各地高溫普遍有31至33度，中南部、東南部可能有34至35度或以上高溫出現的機會。

周末期間鋒面又將由北往南通過台灣上空，吳聖宇表示，各地有短暫陣雨或雷雨，這波鋒面看起來仍是屬於移動型，還是偏向春雨鋒面的特性，因為鋒面有機會一路壓到巴士海峽，因此南台灣這次應該也會下雨了。同時要留意對流系統發展、移動可能帶來的局部較大雨勢機會，安排假期活動要特別小心。

溫度方面，他說，北台灣又有機會變得比較涼一些，高溫下降到24至26度，中部及花蓮高溫也會降到26至28度，南部及台東高溫仍有28至30度左右。

吳聖宇表示，下周一鋒面就會南下到巴士海峽，後續到了下周二、下周三將逐漸東移並且趨於減弱，天氣又會變得比較穩定一些。山區午後有局部熱對流發展、擴散帶來降雨，但是整體降雨並不多。

他說，短時間內來看，一直到5月中太平洋高壓還是有持續偏強的趨勢，一直伸展到南海，西南季風仍然沒有辦法穩定、持續的進入南海，何時才會有較為明確、典型的梅雨鋒面架構出現，有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。