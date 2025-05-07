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雨下半個台灣 鄭明典：梅雨季第一場顯著降雨 繼續累積中

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
橙色以上是累積雨量超過50毫米，範圍不小。圖／取自中央氣象署網站
橙色以上是累積雨量超過50毫米，範圍不小。圖／取自中央氣象署網站

鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北雨勢驚人。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雨下半個台灣。

鄭明典PO出中央氣象署的今天累積雨量圖，他說，橙色以上是累積雨量超過50毫米，範圍不小，而且還繼續累積中，這算是梅雨季第一場顯著降雨了。

中央氣象署發布大雨特報，今天新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

今天鋒面影響，中央氣象署說，中部以北、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

梅雨 氣象署 鄭明典 鋒面 雨量

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