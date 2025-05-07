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年初才得流感…國二生高燒快篩家長震驚 醫揭打疫苗好處：不是免疫

聯合新聞網／ 綜合報導
陳信宏醫師提醒，得過流感仍可能再次感染。 示意圖／ingimage
陳信宏醫師提醒，得過流感仍可能再次感染。 示意圖／ingimage

流感雖好發於冬季，回暖仍須注意身體狀況。小兒科醫師陳信宏在臉書粉專「陳信宏小兒科診所」提醒，即使打過針或確診過A或B型流感，仍有再次確診的風險，切勿掉以輕心，想要準確判斷還是以快篩為主。

陳信宏分享近期病例，一名國中二年級的學生因高燒前來看診，他立馬直覺建議做流感快篩。起初，家長還反映孩子年初已經得過A流，沒想到聽從建議快篩後，竟然真的確診B型流感，家長當場嚇一大跳。

陳信宏提醒「得過A流感還會再重複得」，另外也可能感染B流，即使打過疫苗也不代表不會得流感。但最重要的是只要有打過流感疫苗，症狀通常就會大幅減輕，通常以輕症居多

「家長請勿以為得過流感，就是安全，不會再得流感」，陳信宏示警，有些沒打疫苗的人感染流感，就產生「得過流感不用打疫苗」的錯誤觀念，事實上沒打流感疫苗還是可能再得，而且可能不只一次！陳信宏強調「事先打流感疫苗，是最聰明、有效的」，並指出如果發燒，做快篩檢查是確認是否感染流感的有效方法。

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