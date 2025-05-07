北捷文湖線異常...卡車廂10幾分鐘 捷運公司初步調查公布

北捷文湖線今天上午8點18分左右，發生列車異常狀況，導致列車卡在月台10分多鐘。北捷初步調查，列車通訊異常，自趨安全保護機制啟動；異常原因，仍待送回機廠詳查。

由於正處通勤時間，加上文湖線列車狹小，車廂內擠滿上班、上學的民眾，民眾抱怨，車內廣播也沒有講太詳細，只能任憑卡在車廂10多分鐘。也因此，造成文湖線上的車站月台，卡滿不少等候上車的民眾。

北捷回應，上午8點18分文湖線東湖站往南港軟體園區站間，因列車通訊異常，自趨安全保護機制啟動，列車停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，8點27分列車故障排除恢復自動行駛。

北捷說，車上約125位旅客於南港軟體園區站改搭後續列車。同時，行控中心除加強列車、車站廣播及派員引導外，也透過公司網站及「台北捷運Go」App提醒旅客，另也採取調整列車班距因應。