北捷又怎了？文湖線上班時刻異常...上班族、學生族塞爆月台

北捷文湖線往南港方向列車，今天上午8點多時，行經葫洲站時停住10多分鐘，由於車廂內擠滿上班族和學生，導致非常擁擠。北捷回應，目前狀況已排除，列車調整班距中。

據了解，民眾當初搭到葫洲站時，列車突然卡在月台停住至少10多分鐘，由於文湖線列車狹小，又擠滿了趕著上班上課的民眾，民眾也說，廣播模糊聽不清楚，外頭又是下雨，很想直接回家。

北捷App表示，目前文湖線東湖站往南港軟體園區站間，因列車發生告警訊息，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，建議旅客通勤時間提前15分鐘，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。