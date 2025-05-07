北捷又怎了？文湖線上班時刻異常...上班族、學生族塞爆月台
北捷文湖線往南港方向列車，今天上午8點多時，行經葫洲站時停住10多分鐘，由於車廂內擠滿上班族和學生，導致非常擁擠。北捷回應，目前狀況已排除，列車調整班距中。
據了解，民眾當初搭到葫洲站時，列車突然卡在月台停住至少10多分鐘，由於文湖線列車狹小，又擠滿了趕著上班上課的民眾，民眾也說，廣播模糊聽不清楚，外頭又是下雨，很想直接回家。
北捷App表示，目前文湖線東湖站往南港軟體園區站間，因列車發生告警訊息，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，建議旅客通勤時間提前15分鐘，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。
北捷初步回應，目前已排除狀況，列車調整班距中，詳細原因會進一步調查說明。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言