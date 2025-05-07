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下一波鋒面周六報到 賈新興：母親節全台局部短暫雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受鋒面影響，嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南及台東亦有零星短暫雨。本報資料照片
今天受鋒面影響，嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南及台東亦有零星短暫雨。本報資料照片

鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有局部豪雨發生，中央氣象署發布14縣市大雨特報，今天新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率。範圍包括：大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

今天受鋒面影響，嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南及台東亦有零星短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天，午後苗栗至嘉義及各地山區有零星短暫雨。周五鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南及北北基有局部短暫雨。

周日就是母親節，賈新興表示，周六至周日受鋒面影響，各地有局部短暫雨。下周一，台南以南及花東有局部短暫雨。其中，周五至周六，台東有局部火燒風發生的機率。下周二至下周三，午後山區有零星短暫雨。下周四，午後各地有零星短暫雨。下周五清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南投縣 嘉義 母親節 賈新興

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氣象署豪雨特報 南投山區防大雨

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