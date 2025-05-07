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今防劇烈降雨北台灣轉涼 吳德榮：母親節恐大雷雨、閃電頻率高

今防劇烈降雨北台灣轉涼 吳德榮：母親節恐大雷雨、閃電頻率高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面影響，北台灣轉涼，中部以北有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片
今天鋒面影響，北台灣轉涼，中部以北有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片

今天鋒面影響，北台灣轉涼；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中部以北有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨的機率；中部以北慎防劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。北部17至23度、中部22至30度、南部22至34度、東部19至31度。

鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有局部豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

明天、周五鋒面逐漸北移，吳德榮說，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

周日就是母親節，不少人計畫舉家外出聚餐或出遊。吳德榮表示，周六、周日另一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，北台灣轉涼，慎防劇烈天氣的發生。

吳德榮表示，下周一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區已轉晴，白天炎熱，早晚偏涼，日夜溫差大；下周二各地晴朗穩定，持續白天炎熱，早晚偏涼，要注意防曬、防中暑。

期末下周三至下周五各地晴時多雲，白天熱，午後山區偶有零星少量降雨的機率；吳德榮表示，各國模擬並不一致，需持續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式周日8時地面氣壓及降水模擬圖（左圖）顯示，鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。周日8時閃電密度（前6小時累加）模擬圖（右圖）顯示，台灣附近閃電發生的頻率高。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式周日8時地面氣壓及降水模擬圖（左圖）顯示，鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。周日8時閃電密度（前6小時累加）模擬圖（右圖）顯示，台灣附近閃電發生的頻率高。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 大雷雨 鋒面

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