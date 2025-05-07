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今防劇烈降雨北台灣轉涼 吳德榮：母親節恐大雷雨、閃電頻率高

鋒面劇烈強降雨入夜才趨緩 大雷雨+東北風再擾母親節

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面影響，易有短延時強降雨，各地今天白天容易有陣雨出現，尤其中部以北及宜、花地區有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，有局部大雨出現的機率。本報資料照片
鋒面影響，易有短延時強降雨，各地今天白天容易有陣雨出現，尤其中部以北及宜、花地區有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，有局部大雨出現的機率。本報資料照片

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報和大雷雨即時訊息。氣象署說，這波鋒面的降雨在今天白天是最明顯的時候，各地都容易有陣雨出現，尤其中部以北及宜、花地區有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，有局部大雨出現的機率。南部地區則大多為多雲，主要是午後山區亦有較大雨勢出現的機率。

南投縣山區已有局部豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署說，整體降雨到晚上趨緩，範圍減小、雨勢變得更為零星；溫度方面，北台灣整日溼涼，氣溫介於22至24度，而其他地區低溫普遍為24至26度，而高溫在中部及花、東下降到26至28度，南部仍來到30度以上，感受上白天舒適、早晚涼。

明天鋒面北抬遠離，雨勢趨緩，各地大多為多雲到晴，清晨至上午基隆北海岸、大台北及宜蘭地區可能仍有殘留水氣造成的零星降雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

周五水氣略增，並且高溫持續上升，各地為多雲到晴，午後雷陣雨擴展到平地；晚起另一鋒面逐漸接近台灣，北部地區及基隆北海岸開始有零星短暫陣雨。

週日就是母親節，周六、周日鋒面影響，天氣再轉不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部地區易有局部大雨發生，並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，周日中部以北及宜蘭、花蓮風場轉為東北風，高溫明顯下降，感受稍有涼意。

下周一鋒面南移至巴士海峽，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，高溫略回升，感受舒適至稍涼，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二環境逐漸轉為東南風，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五環境為偏南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

大雷雨 氣象署 鋒面

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