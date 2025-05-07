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今防劇烈降雨北台灣轉涼 吳德榮：母親節恐大雷雨、閃電頻率高

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鋒面影響14縣市大雨特報 大雷雨炸桃竹苗中5縣市

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。示意圖／AI生成
中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。示意圖／AI生成

鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有局部豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。

大雷雨即時訊息示警區域：

桃園市：中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區。

新竹市：東區、北區、香山區。

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉。

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。

台中市：大甲區、大安區。

大雷雨 新竹 桃園

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