聽新聞
0:00 / 0:00
鋒面影響14縣市大雨特報 大雷雨炸桃竹苗中5縣市
鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有局部豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。
中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。
大雷雨即時訊息示警區域：
桃園市：中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區。
新竹市：東區、北區、香山區。
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉。
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。
台中市：大甲區、大安區。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言